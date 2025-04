Bayern-Inter, nuovo forfait: si infortuna la stella della squadra

Champions League, a rischio la sua presenza nel big match tra nerazzurri e bavaresi: il giocatore va ko

Prima il Parma e poi una nuova sfida in Champions League. In palio, per l’Inter, c’è un posto in semifinale contro la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund. Prima però i nerazzurri dovranno superare l’ostacolo Bayern Monaco.

I tedeschi dovranno però affrontare la squadra di Simone Inzaghi con tante assenze. Dai gravi infortuni subiti da Davies e Upamecano a quello di Neuer, senza dimenticare le condizioni di Guerreiro, non delle migliori. Però ora rischia di aggiungersi un nuovo forfait. Jamal Musiala infatti è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco nel corso della sfida contro l’Augsburg. Il talentuoso centrocampista tedesco è stato infatti sostituito attorno al 55′ nel match giocato fuori casa, sul punteggio di 1-1. Il numero 42, autore del gol del momentaneo pareggio, è stato costretto a lasciare il campo, sorretto dai sanitari.

Uscito dal terreno di gioco, Musiala si è subito diretto negli spogliatoi. Ora il giocatore si sottoporrà subito agli esami di rito, ma Vincent Kompany trema: non è scontato che nella sfida in programma martedì sera a Monaco anche lui possa non essere della gara. Ad un primo impatto, sembra che Musiala abbia accusato un problema muscolare. Al momento del cambio, Musiala è uscito riuscendo ad appoggiare entrambi i piedi al terreno, ma zoppicando vistosamente.