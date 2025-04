Gasperini-Juventus, via libera: primo colpo dall’Atalanta

Gian Piero Gasperini potrebbe seriamente diventare il nuovo allenatore della Juventus ed in tal senso arriva il via libera definitivo. Il primo colpo per convincere il tecnico tra le altre ex Genoa ed Inter può arrivare proprio dall’Atalanta.

Sarà un finale di stagione a dir poco particolare per l’Atalanta, che si sta preparando in maniera inevitabile a dire addio al suo grande protagonista degli ultimi anni. Stiamo parlando, per ovvie ragioni, di Gian Piero Gasperini, che ha già annunciato che non ci sarà nessun rinnovo rispetto all’attuale scadenza di contratto fissata a giugno del 2026. Difficile una sua permanenza con il contratto in scadenza. Più verosimile, invece, un suo addio con un anno di anticipo per giocarsi l’ultima chance sulla panchina di una big del nostro calcio.

Di recente il suo nome è stato accostato a quello di diverse squadre. Complice anche il suo passato nelle giovani della Juventus, prima da calciatore e poi da allenatore, il suo grande sogno però è quello di guidare la prima squadra. In tal senso, arriva un importante via libera per questa trattativa, con il primo colpo che i bianconeri possono piazzare per convincere Gasperini e dare il “La” al suo progetto che può arrivare proprio dall’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gasperini alla Juventus: la svolta con il primo colpo

Stando a quanto raccontato da SerieANews, l’Atalanta per il dopo Gasperini sta seriamente pensando a Francesco Farioli. Si tratta di una svolta non di poco conto, dal momento che così gli orobici potrebbero liberare il proprio allenatore facendo meno resistenze. Il tecnico dell’Ajax è ben disposto a salutare in caso di titolo, soprattutto perché la società dovrà operare delle importanti cessioni che indeboliranno la squadra. Ma non è tutto.

Per convincere Gasperini ad accettare il proprio progetto, la Juventus potrebbe anche pensare di mandare un segnale forte al tecnico orobico, che resta tra i nomi valutati dal club secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, attraverso il mercato. Secondo TuttoAtalanta, infatti, i bianconeri restano fortemente interessati ad Ederson, che in estate, dopo anni in cui è stato al centro di tante trattative, potrebbe seriamente salutare. Sarebbe un segnale forte da mandare all’allenatore di un progetto serio ed in cui lui è per davvero al centro.

Ederson, infatti, è il calciatore forse più prezioso e decisivo per Gasperini ed averlo eventualmente a disposizione a Torino, per rilanciare il progetto della Juventus, potrebbe essere davvero decisivo e determinante. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con la doppia pista che può diventare caldissima. L’ipotesi Gasp prende piede ancor di più visto che la Roma ha abbandonato la pista per ammissione di Ranieri.