DIRETTA Lecce-Roma, Gasperini e il nuovo allenatore: Ranieri show in conferenza LIVE

La Roma riprende la sua corsa dalla trasferta insidiosa contro il Lecce, tradizionalmente ostica a prescindere dal momento che sta attraversando la squadra di Giampaolo, non felicissimo. Dopo la vittoria col Cagliari, pur faticando, che l’ha proiettata definitivamente nella lotta Champions, i giallorosso ripartono senza Dybala che ha chiuso qui la stagione.

In conferenza stampa le parole di Claudio Ranieri, in pieno totoallenatore con il nome di Gasperini sempre più caldo.

Chi giocherà al posto di Dybala? “Sabato vedrete. Chi è andato in nazionale è tornato bene con molta voglia. Sarà una partita difficilissima. Il Lecce dopo le soste ha fatto 5 punti, noi invece pochi. Ci deve già allertare questo, troveremo un ambiente caldo, una squadra garibaldina che non ci farà respirare. Sappiamo quello che dovremo fare. Non ci sono favoriti al posto di Dybala”.

Gasperini ha aperto in maniera importante alla Roma: è un favorito per la panchina della Roma? “Me l’aspettavo la domanda. Sono contento, questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima ce ne sarà un altro. Se andiamo a trovare un altro allenatore e gli facciamo la domanda sulla Roma che volete che vi dica? Che non ci verrebbe? La cosa che mi rende felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi e di quelli con cui ho parlato non ne avete trovato neanche uno. Quindi siamo sulla strada giusta. Farioli? Non è lui”.

La scadenza quando è? “Quando il presidente lo vorrà dire. E lo conoscete il presidente. Quando lo vorrà dire. Se vi dico di no non ci credete, se dico sì impazzite. Quindi dico di no, state tranquilli”.

Come cambia la Roma senza Dybala? Pellegrini tornerà centrale? “Sono centrali tutti. Non avendo più le coppe giocheranno in 16, poi il campo dirà chi è più pronto. Un giocatore non può stare in forma tutto l’anno, magari qualcuno rifiata 3-4 partite e chi lo sostituisce si tiene il posto. I ragazzi sanno che devono spingere a fondo, la partita di Lecce sarà l’inizio della volata finale”.

Difesa a quattro? “Giochiano a 4 o 3, è tutto elastico, non esiste più. Giochiamo a quattro, costruiamo a tre, qualcuno va a cinque”.

Il nome del nuovo allenatore uscirà da lei? “Lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente e il presidente sceglierà l’allenatore tra questi”.

Che valore ha l’empatia con la piazza e il gradimento della piazza? “La piazza è importante, ma sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma. Magari all’inizio non viene apprezzato il nome, ma penso di sì, ma sono i fatti che contano. Chi viene sa che la Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze. Chi viene deve accettare queste cose, io le ridirò quando il presidente saprà la lista, che dovremo sostenere e aiutare il nuovo allenatore. Quando mi chiedete perché non resto: se io restassi perderemmo un anno. Perché perderlo? Io non sono il futuro della Roma. Chi viene deve essere il futuro della Roma, quindi prima arriva meglio è”.

Paredes ha detto che a gennaio ha fatto di tutto per tornare al Boca: come ha preso queste dichiarazioni e come sono state gestite? Quanto ha inciso sul suo rinnovo? “Io ho inciso perché lo ho detto che lo volevo il prossimo anno. Che lui ha detto di voler tornare in Argentina è come quando io dico sempre che vorrei tornare a Roma. L’ho presa con naturalezza. Ha fatto di tutto? Ma che ha fatto? È qui, contano i fatti”.

Gasperini possiamo escluderlo quindi? “Possiamo escludere tutti quelli che avete detto. Gasperini possiamo escluderlo, non sarà lui l’allenatore della Roma”.

Hummels può tornare titolare a Lecce? “Sì, può tornare titolare a Lecce. Sta bene, si allena bene, è a disposizione e potrebbe giocare”.

È previsto da qui a fine stagione che il presidente si palesi, ci metta la faccia e la voce raccontando la sua visione? “Ma perché è così importante? Io non ho mai visto un presidente così importante, era importante quando aveva un progetto, a fine mese ci pagava. Poi che venga a parlare non ci è mai importante. Sapete che prima di Abramovic il presidente del Chelsea l’ho visto più quando non è stato presidente. Solo in Italia vogliamo che parlino i presidenti. E ditemi di un presidente americano che in Italia parli. Lui vuole fare grande la Roma, ha speso già un miliardo, non può comprare perché ha un gentlemen agreement. Avete visto che ha preso Mourinho. Ora è un momento particolare, siamo spingendo molto sullo stadio. Preferisco un presidente che parla poco e faccia tanto. Poi che appaia, da tifoso, non mi cambia. Speriamo che per lo stadio si possa mettere al più presto la prima pietra”.

Ultimamente Koné sta faticando, ma con la Francia è stato il migliore in campo. “Era affaticato, si è riposato con me e ha giocato bene con la Francia. Se vedo che ha recuperato gioca, altrimenti va in panchina”.

