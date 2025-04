L’addio alla Juve è un problema: “Ha fallito clamorosamente”

La Juventus si interroga sui flop della stagione: c’è aria di nuova rivoluzione in casa bianconera in vista del prossimo mercato estivo

La cura Tudor sta dando i primi frutti alla Juventus dopo l’esonero in panchina di Thiago Motta, con la ‘Vecchia Signora’ tornata in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Genoa, il tecnico croato è uscito con qualche rimpianto dalla trasferta in casa della Roma che avrebbe lanciato la ‘Vecchia Signora’ addirittura al terzo posto in condominio con l’Atalanta. La strada per la Juve comunque sembra quella giusta, con Locatelli e compagni attesi adesso dalla sfida casalinga da non fallire con il Lecce. Intanto alla Continassa tiene banco la questione riscatti, con l’enigmatica storia social di Conceicao che ha messo un po’ in subbuglio l’ambiente bianconero. Oltre al folletto portoghese, sotto la Mole tiene banco anche la situazione di Kolo Muani che ha smarrito la via del gol dopo un inizio folgorante.

Juventus, riscatti Conceicao e Kolo Muani: “Lo terrei sicuramente”

Come dovrebbe comportarsi la Juve sulle conferme di Conceicao e Kolo Muani? Mario Mattioli ha analizzato gli scenari sui due giocatori bianconeri: “Kolo Muani non lo riscatterei perché si è bloccato per il suo modo di giocare. Conceicao sì invece, anche se Tudor lo vede pochissimo. Potendo però lo terrei perché, messo su quella fascia, procura sempre dei problemi alla squadra avversaria grazie al suo estro e alla sua velocità – sottolinea il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – È ancora giovane e su di lui si può lavorare: lo terrei sicuramente se le condizioni saranno favorevoli. Per Kolo Muani c’è anche un problema tattico, visto che da solo in attacco rende meno e la squadra deve giocare con due punte per valorizzarlo”.

Mattioli si è soffermato inoltre sul futuro in panchina di Tudor: “Non sappiamo la Juve cosa farà con l’allenatore, se arriverà la Champions difficilmente però lo lascerà andare. Ha tutte le carte in regola per allenare una squadra di questo livello”.

Delle vicende di casa Juventus ha parlato anche Nando Orsi, mettendo nel mirino nello specifico Douglas Luiz: “Ha fallito clamorosamente in Italia, il suo valore economico è stata la cosa che ha fatto più scalpore rispetto poi al rendimento che ha avuto in campo. Ha veramente deluso, non penso che possa essere un giocatore determinante per Tudor. Il problema è che è costato tanto e darlo via diventa un problema a quella cifra”, ha chiosato l’ex portiere.