“Un giorno lo sapranno”: terremoto in corso alla Juventus

La nuova Juventus di Igor Tudor ha pareggiato ieri contro la Roma. La sfida dell’Olimpico pare però aver lasciato strascichi in un calciatore bianconero

I gol di Locatelli prima e Shomurodov poi hanno prodotto l’1-1 di domenica sera tra Roma e Juventus nella cornice dell’Olimpico. Un punto a testa che a conti fatti muove di pochissimo la classifica in una corsa Champions che si fa sempre più avvincente ed equilibrata.

I giallorossi hanno interrotto così una striscia di vittorie consecutive che li ha prepotentemente rilanciati per questo rush finale, mentre i bianconeri stanno provando a rialzare la testa dopo un periodo molto complesso culminato con l’esonero di Thiago Motta. Il successivo arrivo di Igor Tudor a margine dell’ultima sosta per le nazionali ha prodotto una vittoria all’esordio contro il Genoa ed un pari in trasferta contro una delle squadre più in forma dell’intero campionato.

Il tecnico croato sta provando pian piano a mettere le mani sulla Juventus per renderla a sua immagine e somiglianza. I primi cambiamenti si sono intravisti nelle ultime due gare giocate, ed anche le scelte di formazioni dell’allenatore si traducono in alcune interessanti conclusioni.

Juventus, panchina per Conceiçao: lo sfogo sui social

Nell’importante trasferta di Roma tra i calciatori non impiegati da Tudor c’è stato anche Francisco Conceiçao, relegato alla panchina senza la possibilità di esprimersi in campo. Un’esclusione che arriva dopo i soli 24 minuti raccolti in casa contro il Genoa. Il giorno dopo il mancato impiego di Roma lo stesso figlio d’arte ha lanciato un messaggio criptico con possibili toni polemici su Instagram. Attraverso una story ha infatti postato una foto in maglia Juventus con annessa scritta “un giorno lo sapranno…”.

Chissà che non fosse un messaggio indirizzato per un calciatore che vede il proprio futuro alla Juve avvolto nel mistero alla luce del prestito dal Porto.