Doppio ritorno al Monza: Galliani recapita un messaggio all’Inter | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Adriano Galliani, Ceo del Monza, all’ingresso in Lega Calcio per l’odierna assemblea dei club di Serie A

Torna a parlare Adriano Galliani sul mercato del Monza e non solo. Il Ceo brianzolo si è soffermato sulle ultime dinamiche in casa biancorossa all’ingresso per l’odierna assemblea in Lega Calcio a Milano. Le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.

Ritorno Sensi – “Non c’è stata nessuna cena con Sensi, l’ho incontrato casualmente ieri sera. L’ho salutato, abbiamo riso e scherzato: non c’è stata nessuna trattativa perché non eravamo a cena insieme. Eravamo soltanto nello stesso ristorante. Al momento non è una possibilità per il Monza, prima di muoverci in entrata c’è bisogno che escano dei giocatori”.

Futuro Colpani – “Chiamate per Colpani? Al momento piange il telefono, diceva Domenico Modugno”.

Ritorno Valentin Carboni – “È sempre la solita suonata: se non esce nessuno, non andiamo a cercare nessuno”.

Nuovi soci in società – “Le parole di Pier Silvio Berlusconi? In questo momento non si sta muovendo niente, la situazione è sempre quella. Non è escluso come concetto, ma al momento non c’è nulla”.