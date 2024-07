Caccia al difensore, l’Inter guarda in casa bianconera: summit con l’agente | CM.IT

Cambiano i piani dell’Inter dopo il grave infortunio rimediato da Buchanan: serve un braccetto difensivo nella rosa di Simone Inzaghi

La strategia dell’Inter è chiara e lo ha confermato pubblicamente anche il Ds Ausilio. I nerazzurri cercano un braccetto difensivo dopo il grave infortunio occorso in nazionale a Buchanan.

Il canadese ha rimediato la frattura della tibia e dopo l’intervento chirurgico resterà ai box per almeno quattro mesi. L’Inter così è pronta a correre ai ripari e ha scelto di sostituire numericamente in rosa Buchanan con un innesto in difesa e non con un esterno sinistro. Da quinto giocherà stabilmente Carlos Augusto, che si alternerà con il titolare Dimarco sulla corsia mancina del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Dopo le valutazioni degli ultimi giorni la dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso quindi di rinforzare il settore arretrato e individuare principalmente un vice Bastoni nel pacchetto arretrato dell’allenatore piacentino. Un nome tornato in auge nelle ultime ore è quello di Hermoso, già corteggiato nei mesi scorsi da Marotta e Ausilio. Lo spagnolo intriga specialmente per il suo status da svincolato, dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, nuovi affari con l’agente di Martinez: Gasiorowski e Mosquera nel mirino

Hermoso (che rientra nella lista della spesa anche del Napoli in Serie A) non trova concorde però tutti i manager nerazzurri oltre a Oaktree, considerando l’oneroso ingaggio da quasi 5 milioni all’anno e un età non più verdissima.

L’Inter preferirebbe un profilo più giovane e sta setacciando il mercato per trovare una soluzione in linea con le necessità di Inzaghi e ovviamente i dettami economici della proprietà americana. L’assist potrebbe arrivare da Valencia e dall’agente Sergio Barila, rappresentante tra l’altro del neoaquisto Martinez tra i pali. Il procuratore spagnolo giovedì pomeriggio ha raggiunto con ampio anticipo la sede di Viale della Liberazione rispetto all’ormai ex portiere del Genoa e come raccolto da Calciomercato.it i dirigenti nerazzurri hanno chiesto informazioni su Yarek Gasiorowski. L’eclettico difensore con papà polacco, mancino di piede, si adatterebbe senza problemi da braccetto e oltre a giocare da centrale può agire anche sulla corsia esterna. Il classe 2005 spagnolo, sotto contratto fino al 2025 con il Valencia ma con opzione unilaterale per altre due anni, una una clausola rescissoria tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Ma non solo Gasiorowski dal Valencia visto che Barila in casa bianconera assiste inoltre Cristhian Mosquera, un anno più ‘anziano’ rispetto al compagno di squadra. Il 20enne centrale (la cui valutazione sfiora i 30 milioni) potrebbe rientrare in orbita Inter in caso di cessione di de Vrij, tentato dalle sirene arabe e che i campioni d’Italia valutano intorno ai 15 milioni di euro. C’è fermento in Viale della Liberazione: serve almeno un colpo in difesa per Simone Inzaghi.