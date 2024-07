Più di un vice Sommer: è il giorno di Martinez all’Inter | VIDEO CM.IT

Josep Martinez sarà nelle prossime ore un nuovo portiere dell’Inter: visite mediche e firma per l’ormai ex portiere del Genoa

L’Inter è pronta ad annunciare il terzo acquisto del mercato estivo dopo Zielinski e Taremi. Jose Martinez sarà presto ufficialmente un giocatore dei campioni d’Italia, con l’ormai ex portiere del Genoa che oggi ha sostenuto le visite mediche a Milano.

In mattinata la prima parte all’Humanitas di Rozzano, mentre poco dopo le 13.30 lo spagnolo è arrivato al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio Martinez raggiungerà poi la sede di Viale della Liberazione, insieme all’agente Barila e al papà, per la firma sul contratto quinquennale con i campioni d’Italia a poco meno di 2 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, visite e firma per Martinez

Martinez era sbarcato ieri in tarda serata allo scalo privato di Linate con il volo proveniente da Valencia che era slittato di qualche ora e dopo aver messo nero su bianco all’accordo con l’Inter tornerà in Spagna per proseguire le vacanze.

🎥 #Inter – Josep #Martinez al Coni per completare le visite mediche con il club nerazzurro: nel pomeriggio il portiere spagnolo sarà in sede per la firma sul contratto quinquennale con i campioni d’Italia 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/HjcldCXbZe — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 4, 2024

📸 #Inter – L’abbraccio dei tifosi nerazzurri al Coni per Josep #Martinez: il portiere spagnolo, proveniente dal #Genoa, sta svolgendo l’idoneità sportiva per completare le visite mediche 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Ge0T6wn2JZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 4, 2024

L’ex Lipsia è stato quindi il prescelto tra i pali come vice Sommer e tra un anno potrebbe ereditare i galloni da titolare dell’esperto nazionale elvetico. Al Genoa andranno circa 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con Martinez che si era contraddistinto come uno dei migliori portieri del campionato di Serie A con la squadra allenata da Gilardino.