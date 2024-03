Acerbi in bilico: le soluzioni di Inzaghi e Marotta per la difesa dell’Inter | CM.IT

Acerbi rischia una lunga squalifica e l’addio all’Inter: le mosse della dirigenza nerazzurra e del tecnico Inzaghi per sistemare il reparto difensivo

L’Inter è in attesa di conoscere quale sarà la sentenza sul caso Acerbi, con il difensore che oggi è stato ascoltato dalla Procura Federale collegato in videoconferenza da Appiano Gentile.

La posizione dell’ex Lazio è delicata dopo le presunte frasi razziste pronunciate verso Juan Jesus nell’ultima sfida di San Siro contro il Napoli, con il club nerazzurro pronto a prendere seri provvedimenti in caso di colpevolezza del giocatore. Acerbi intanto rischia una squalifica di dieci giornate o a tempo determinato, che priverebbe l’undici di Simone Inzaghi di un titolarissimo fino al termine del campionato e dove l’Inter punta il prima possibile a chiudere i giochi scudetto. Senza l’esperto centrale, escluso anche dall’Italia di Spalletti per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, l’unico sostituto di ruolo è de Vrij che ha rimpiazzato egregiamente il compagno quando chiamato in causa dal tecnico piacentino. Il problema però per Inzaghi è che anche l’olandese si è fermato, accusando un problema muscolare dal ritiro della sua nazionale.

De Vrij rientrerà oggi a Milano e ha lasciato i compagni dell’Olanda, con le sue condizioni che verranno rivalutate dallo staff medico nerazzurro. Il difensore orange ha accusato un fastidio agli adduttori della coscia, che al momento non preoccuperebbe particolarmente l’Inter. La situazione è comunque da monitorare, in vista ovviamente della ripresa del campionato fissata nel giorno di Pasquetta nel match del Meazza contro l’Empoli.

Inter, dal campo al mercato: Bastoni il presente, pressing su Hermoso

Con de Vrij in dubbio e Acerbi a rischio squalifica, Inzaghi potrebbe ritrovarsi senza i suoi perni centrali in difesa per i prossimi impegni di campionato.

La soluzione più logica porterebbe a spostare Bastoni in mezzo, altrimenti l’eclettico Pavard. Da non scartare neanche l’ipotesi Bisseck, che ha risposto sempre presente finora da braccetto destro in alternativa al francese vicecampione del mondo. Sul mercato invece, in attesa anche dei risvolti sul futuro di Acerbi, Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e hanno iniziato a sondare diverse piste per il settore arretrato. Un profilo che l’Inter studia da tempo – secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it – è quello di Hermoso, il cui rinnovo con l’Atletico Madrid del contratto in scadenza a giugno resta al momento complicato. Un altro possibile parametro zero sotto la lente d’ingrandimento è Kelly, sul quale come per lo spagnolo c’è la concorrenza delle altre big italiane. La dirigenza interista monitora inoltre anche quei giocatori in scadenza tra un anno e che potrebbero liberarsi a un costo più accessibile: Martinez Quarta della Fiorentina e Tah in forza al Bayer Leverkusen fanno parte degli osservati speciali degli uomini di Viale della Liberazione.