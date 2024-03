L’Inter blinda la difesa: “È pronto per giocare subito”| ESCLUSIVO

L’Inter è pronta a chiudere un altro colpo per la prossima stagione: dopo Taremi e Zielinski, c’è il terzo nome per Marotta, arriva dalla Bundesliga

L’Inter pensa già al futuro. Ormai chiusi gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski, Marotta lavora per regalare a Simone Inzaghi anche un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione.

Un profilo che arriva dalla Bundesliga, dove la società nerazzurra ha messo gli occhi su diversi calciatori. C’è il giovane Can Uzun, ma non soltanto lui ad essere stato messo sotto osservazione dalla dirigenza interista. Mentre il campo sta regalando grandi sogni alla squadra guidata da Simone Inzaghi, il mercato non è da meno.

Proprio sul mercato si concentra intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ su TvPlay Edoardo Grassi, giornalista di Mediaset, che racconta quel che potrebbero essere i piani dell’Inter per rendere ancora più granitica una difesa che già oggi è la migliore della Serie A.

Calciomercato Inter, Doekhi per la difesa: tutti i dettagli

Due in particolare i nomi che Grassi fa per la difesa dell’Inter ed entrambi arriva dalla Bundesliga. Il primo è quello di Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen: “Potrebbe inserirsi bene – spiega il giornalista – , gioca in una difesa a tre e ha avuto il grande rilancio con Xabi Alonso. L’Inter è brava a muoversi: ha operato per l’attaccante, Taremi, ha operato sul centrocampista, Zielinski, manca il difensore centrale e Tah è la prima scelta. Hanno anche una soluzione alternativa che è Danilho Doekhi”

Grassi quindi spiega perché Doekhi è finito nel mirino dell’Inter: “Calciatore cresciuto nella cantera dell’Excelsior, poi ha giocato nel Vitesse, guarda caso la stessa squadra di Gosens. Ha un contratto fino al 2025, un giocatore che può venire via facendo fare plusvalenza all’Union Berlino. È un giocatore pronto per giocare subito”. Classe 1998, titolare fisso della retroguardia del club tedesco, in stagione ha collezionato 14 presenze in campionato con due gol, stando fuori per diverso tempo a causa di un problema fisico.