Terremoto Atalanta: si portano via il big, affare da 50 milioni

L’Atalanta potrebbe vivere un vero e proprio terremoto sul calciomercato: il big può andare via per 50 milioni di euro

La stagione dell’Atalanta passerà alla storia. I bergamaschi hanno raggiunto la finale di Europa League, in cui sfideranno il Bayer Leverkusen nella cornice di Dublino che potrebbe scatenare una festa epocale per i tifosi del club nerazzurro. Poi ci sarà da pensare anche al futuro e a ciò che succederà anche in sede di calciomercato.

I bergamaschi non sono ancora certi della permanenza di Gian Piero Gasperini, ma sicuramente non hanno perso la voglia di avere una rosa competitiva e penseranno comunque a mantenere alto il livello anche per la prossima stagione. Ciò non vuol dire che i maggiori club internazionale non tenteranno di fiondarsi sui big dei lombardi.

La situazione di Teun Koopmeiners è già abbastanza chiara: il Liverpool è da tempo sulle sue tracce, esattamente come la Juventus, ma serviranno ben 60 milioni per acquistare l’olandese, pronto a dire addio al club in cui è esploso. Occhio, però, a cosa potrebbe accadere anche per Giorgio Scalvini. Il giovane talento della difesa, dopo gli interessi di Napoli e Inter, piace tanto anche all’estero. Un club potrebbe mettere la freccia su tutti gli altri.

Il Manchester United piomba su Scalvini: la richiesta è di almeno 50 milioni

Se fosse per l’Atalanta, non cederebbe mai un calciatori di grande qualità, che ha ancora grandi margini di miglioramento e potrebbe essere un punto di riferimento anche per la Nazionale italiana per tanti anni.

Il club, proprio per questa ragione, prenderebbe in considerazione solo offerte dai 50 milioni di euro in su, ma diversi club potrebbero arrivare a questa cifra. In particolare, attenzione al Manchester United, che tra poche settimane perderà Raphael Varane e ha necessità di un calciatore di primo livello per sostituirlo.

Scalvini potrebbe essere il profilo ideale per guardare al futuro e blindare una difesa che ha avuto tanti problemi nelle ultime stagioni. Anche il calciatore, di fronte agli ingaggi che circolano in Premier League, avrebbe molte difficoltà a rifiutare. La pista inglese, quindi, va messa in prima fila, in attesa degli aggiornamenti che inevitabilmente arriveranno in estate.