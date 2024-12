Comunicato UFFICIALE dopo Juventus-Manchester City: “Disgustoso”

All’indomani della partita di Champions League dell’Allianz Stadium scoppia il caso: arriva anche la dura nota della società

Non si placa l’eco di Juventus-Manchester City, partita Champions che può rappresentare uno spartiacque per le due formazioni.

I bianconeri sperano che la vittoria sia la scintilla che faccia svoltare la stagione, mentre gli inglesi temono che l’ennesimo ko sia la pietra tombale alla loro annata. A complicare le cose per la squadra di Pep Guardiola c’è quanto accaduto nel post gara e che ha fatto sbottare la stessa società: “Disgustoso” è il commento del City agli insulti social piovuti addosso a Kyle Walker all’indomani del match.

Il clima è sempre più difficile attorno alla squadra di Manchester, reduce da una serie di risultati negativi che hanno reso complicato il cammino in Champions e fatto precipitare la squadra al quarto posto in Premier League. A dimostrarlo quanto accaduto a Walker che su Instagram ha pubblicato alcuni degli insulti ricevuti dopo la trasferta di Torino.

“Nessuno dovrebbe essere soggetto al tipo di razzismo e minacce che ho ricevuto online – il messaggio del calciatore -. Instagram e le autorità dovrebbero impedire che ciò accada per il bene di tutti colore che sono vittime di questo. Non è mai accettabile”.

Il Manchester City condanna gli insulti a Walker

Il messaggio del difensore inglese è stato seguito dal comunicato del Manchester City che si è schierato al fianco del proprio calciatore.

Nella nota ufficiale si legge: “Il Manchester City condanna fermamente gli abusi razzisti a cui Kyle Walker è stato sottoposto online dopo l’incontro di ieri sera. Ci rifiutiamo di tollerare discriminazioni di qualsiasi tipo, indipendentemente dal fatto che sia negli stadi o online”. La società, inoltre, assicura che garantisce a Walker “il pieno sostegno dopo il trattamento disgustoso che ha ricevuto”.

Dura quindi la presa di posizione del club inglese che sta vivendo giorni molto difficili anche sul campo di gioco. Restando alla Champions, il City è attualmente al 22esimo posto, in piena bagarre per non uscire dalle 24 qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Una situazione non semplice, ma che non può essere presa a pretesto per insulti e minacce di qualsiasi tipo.