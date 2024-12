Roma, Ghisolfi dà un indizio sul nuovo allenatore: “L’identità è importante” – Calciomercato.it

Il direttore sportivo giallorosso ha parlato prima della sfida di Europa League soffermandosi sulla scelta del tecnico del prossimo anno

Dopo aver ritrovato la vittoria contro il Lecce, la Roma si rituffa in Europa League e ospiterà tra pochi minuti il Braga nella sesta giornata.

Una partita importante per i giallorossi che in classifica sono al 21esimo posto e hanno bisogno di punti per mettere al riparo la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Questo il presente, mentre la società lavora già al futuro con una scelta importante: quella dell’allenatore che prenderà il posto di Ranieri (che entrerà in dirigenza) a fine stagione.

Di questo ha parlato, intervenuto a ‘Sky’ prima del match, il direttore sportivo capitolino Florent Ghisolfi che si è soffermato prima sulla formazione scelta dal tecnico per affrontare il Braga con diverse novità. “È importante cambiare, giochiamo tre partite in una settimana – le sue dichiarazioni – . Pellegrini e Soulé sono giocatori importanti, hanno bisogno di fiducia e di giocare. Dovbyk era malato, Dybala ha fatto bene nell’ultima partita da attaccante. Credo sia interessante vedere la qualità e la velocità nei terzini, la base dietro è la stessa”.

Roma, Ghisolfi e il nuovo allenatore: “Sarà il migliore”

Come detto Ghifolfi ha risposto anche alle domande sul futuro, tra il mercato di gennaio e la scelta del nuovo allenatore che è chiamato a fare proprio con Ranieri.

Il direttore sportivo ha spiegato: “Con Ranieri e la proprietà lavoriamo su due aspetti: il mercato di gennaio, in cui vogliamo migliorare la squadra, e la scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Vogliamo farla al più presto: sarà il migliore”. Ghisolfi non si è sbilanciato se si andrà su un profilo italiano o straniero, anche se un indizio lo lascia: “Italiano o straniero? Non lo so, però l’identità sarà importante”.