DIRETTA Europa League, Roma-Braga 1-0: La sblocca Pellegrini LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i biancorossi di Carvalhal in tempo reale

La Roma riceve il Braga nella Capitale in una gara valida per la sesta giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida molto delicata tra due formazioni separate in classifica da un solo punto in favore dei lusitani che sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert.

Reduci dalla prima vittoria in Serie A contro il Lecce della nuova gestione targata Claudio Ranieri, i giallorossi vanno a caccia di un successo anche a livello internazionale. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per operare il sorpasso in graduatoria proprio sui portoghesi e provare a tornare in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della seconda manifestazione europea per club senza passare dai playoff. Discorso simile per i biancorossi di Carlos Carvalhal, che invece vengono dal pareggio contro l’Estoril in Primeira Liga che li conferma al quinto posto. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale sul suolo italiano tra le due squadre risale al febbraio di tre anni fa, sempre in Europa League, quando i capitolini si imposero con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Dzeko, Perez e Mayoral, oltre all’autorete di Cristante. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Braga live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Braga

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Ranieri

BRAGA (4-3-3): Matheus; Ferreira, Oliveira, Bambu, Roger Fernandes; Gorby, Moutinho, Gharbi; Gabri Martinez, El Ouazzani, Horta. All. Carvalhal

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Athletic Bilbao* punti 16, Lazio 13, Eintracht Francoforte 13, Galatasaray 11, Anderlecht 11, Ajax 10, Lione 10, Rangers 10, Tottenham 10, Steaua Bucarest 10, Ferencvaros 9, Manchester Untied 9, Viktoria Plzen 9, Olympiacos 8, Fenerbahce* 8, Real Sociedad 7, Bodo Glimt 7, Braga 7, Az Alkmaar 7, Midtjylland 7, Roma 6, Besiktas 6, Porto 5, Royale Union SG 5, Hoffenheim 5, Slavia Praga 4, Paok Salonicco 4, Elfsborg 4, Twente 3, Malmoe 3, Maccabi Tel Aviv 3, Qarabag 3, Ludogorets 2, RFS Riga 2, Nizza 2, Dinamo Kiev 0.

*una partita in più