Milan, l’allenatore spalanca le porte: “Voglio valutare tutte le opzioni”

In casa Milan è ancora un rebus la questione post-Pioli, nel frattempo il tecnico spalanca le porte ai rossoneri

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan. Il tecnico parmense nonostante un contratto fino al 2025 non sarà più alla guida dei rossoneri, alla luce di una stagione che ha portato sì un secondo posto, ma che ha regalato anche parecchie delusioni.

Ecco quindi che il club si sta guardando attorno per quanto riguarda il prossimo allenatore. Diversi sono i rumors che confermano come in via Aldo Rossi la scelta sia stata presa. Il nome di Conceicao è passato in secondo piano e in pole è tornato Paulo Fonseca. Attenzione però anche alla situazione di Roberto De Zerbi, con il Brighton che ha ufficializzato l’addio del tecnico italiano. Proprio l’allenatore portoghese, attualmente al Lille, ha però parlato in conferenza stampa prima dell’ultima gara di campionato, contro il Nizza, che può permettere ai ‘Dogues’ di conquistare la qualificazione in Champions League.

Milan, Fonseca: “Giocare la Champions è importante, ma c’è anche altro”

In conferenza Fonseca ha voluto tenere aperte tutte le porte, lanciando un messaggio ai vari club interessati a lui. Oltre al Milan è forte il pressing dell’Olympique Marsiglia, anche se il Lille spera nella permanenza dell’ex allenatore della Roma.

“Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare la Champions League è importante, ma penserò anche ad altro quando prenderò la mia decisione” ha affermato. “Deciderò dopo l’ultima partita, ma devo pensarci attentamente. Ne parlerò con il mio staff, il mio agente e la mia famiglia, per prendere la decisione migliore. Non dirò cosa farò necessariamente dopo la partita. Al Lille abbiamo creato le basi per il futuro, ma se la squadra giocherà in Champions l’investimento dovrà essere diverso. Con me o senza di me? Non lo so. Devo essere sincero per me è importante giocare la Champions League, ma ho anche altre cose a cui pensare. Devo valutare anche altre possibilità. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio fare un passo avanti nella mia carriera”. Passo che potrebbe chiamarsi Milan e in questo caso sarebbe un passo in avanti decisamente importante.