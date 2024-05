Milan, ecco il dopo Pioli: la scelta è presa

Le ultime notizie legate al tecnico del Milan, che prenderà il posto di Stefano Pioli. I rossoneri sono pronti a ripartire da un nuovo allenatore

E’ una giornata triste per il tifoso del Milan, che ha detto ufficialmente addio ad Olivier Giroud. Non certo una sorpresa, ma l’attaccante francese ha voluto salutare il suo popolo dopo con un video apparso sui canali del club rossonero.

Chiaramente il numero nove non sarà l’unico a salutare il Diavolo, nei prossimi giorni, infatti, è atteso anche l’annuncio relativo a Stefano Pioli. Non ci saranno sorprese in merito, ormai è solo questione di giorni, così come la comunicazione del nuovo allenatore. D’altronde la stagione del Milan è ormai andata in archivio definitivamente con la conquista del secondo posto e la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

E’ partito così il conto alla rovescia per un annuncio che i tifosi aspettano con ansia. Dalle parti di Casa Milan filtra, sempre più con maggiore convinzione, la notizia che l’allenatore sia stato scelto. A breve, dunque, sapremo la decisione di Gerry Cardinale e dei suoi uomini, Ibra, Moncada e Furlani.

Milan, i tifosi sognano Conte

Nel frattempo i tifosi continuano a sognare Antonio Conte, che direbbe senza dubbio sì al Milan. Il suo nome non si può escludere al 100%, ma non è mai stato un profilo gradito alla proprietà. Nel calcio, però, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Sono graditi, invece, Fonseca e van Bommel, che non rappresentano però delle prime scelte. L’attuale allenatore del Lille, inoltre, ha sul piatto una super offerta del Marsiglia. Attenzione così a Conceicao, proposto da Mendes, che può liberarsi dal Porto e a Roberto De Zerbi, finito nel mirino del Bayern. Infine c’è il nome di Thiago Motta, che ha un accordo con la Juventus, ma in via Aldo Rossi è stato sempre il profilo che ha messo d’accordo più di tutti. Pochi giorni, dunque, e sapremo se il dopo Pioli sarà uno degli allenatori nominati o se Cardinale stupirà davvero tutti.