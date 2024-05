De Zerbi-Milan, irrompe il Bayern Monaco: le ultime | CM.IT

De Zerbi-Milan, il Bayern Monaco irrompe sul tecnico italiano del Brighton: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, nel casting del Milan per il dopo Pioli c’è anche il nome di Roberto De Zerbi.

Il tecnico italiano è legato al Brighton da un contratto valido fino al 30 giugno 2026, contenente all’interno una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro. Un ostacolo non insormontabile per il club rossonero, che per il momento ha avviato contatti solo indiretti. Come anticipato dalla nostra redazione, infatti, non c’è una trattativa avanzata in corso tra le parti. De Zerbi, dal canto suo, chiede a tutti i club che gli si avvicinano grande autonomia e giocatori sul mercato. L’ultimo in ordine cronologico è il Bayern Monaco.

De Zerbi, spunta il Bayern Monaco: gli ultimi aggiornamenti

Dopo il rifiuto di Rangnick, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si registra una virata decisa del club bavarese su De Zerbi. Da Xabi Alonso a Rangnick, fino all’attuale tecnico del Brighton: a spingere su questa pista è sempre il Ds del Bayern, Max Eberl, sul modello Lipsia. Come confermano anche i no ai vari Mourinho, Zidane e Conte.

Il Milan continua a monitorare la situazione, puntando sul ‘cuore rossonero’ dell’allenatore, ma ora i bavaresi sono avanti nonostante le tante anime all’interno del club. Sale la candidatura di De Zerbi in casa Bayern Monaco. Vi terremo aggiornati.