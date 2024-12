Juventus, Zirkzee e le cessioni: Giuntoli dice tutto

Il Football Director della formazione bianconera ha parlato anche di mercato prima della sfida al Venezia

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Venezia, Cristiano Giuntoli parla a ‘Sky’ e si sofferma anche sul mercato ed in particolare sulle cessioni di Fagioli e Milik e alle voci sull’interesse per Zirkzee.

Il Football Director bianconero parte però dalla campo: “La partita contro il City è stata importante per crescere e capire a che livello sei. La prestazione è stata di grande livello. La posta è sempre alta, noi vogliamo vincere come sempre, vogliamo il risultato pieno come sempre”.

Dal campo al mercato, con Giuntoli che ribadisce quali saranno le strategie a gennaio: “Onestamente siamo di fronte a due mesi e mezzo senza nove calciatori, due difensori non rientreranno più e sicuramente faremo qualcosa a livello difensivo. La volontà è quella di trattenere tutti e fare qualcosa dietro”.

Il dirigente bianconero dice no alle cessioni: “Milik e Fagioli? In questo momento non pensiamo a cedere nessuno, ma a prendere in difesa. Il ginocchio di Milik non gli dà più problemi e pensiamo che tra 15-20 giorni possa essere ok”

Calciomercato Juventus, Giuntoli chiude a Zirkzee: “Pensiamo ad altro”

Per un attaccante che non va via, almeno a detta di Giuntoli, ad un altro che non dovrebbe arrivare a gennaio: Zirkzee.

Nel corso dell’intervista, infatti, le parole di Zirkzee sono chiare: “Posso dire che in questo momento aspettiamo Milik. Zirkzee è molto bravo, ma fa parte di un’altra squadra. Stiamo pensando ad altro in questo momento”.

Infine, un commento sulla visita di Elkann in settimana: “La proprietà è sempre molto ambiziosa. Siamo tutti consapevoli dal momento vissuto, c’è serenità e compattezza per sistemare tutte le cose in campo e fuori”.