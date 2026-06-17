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Ahi ahi Juve, l’Atalanta fiuta il colpaccio: le ultime

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Beffa in arrivo per i bianconeri e per Luciano Spalletti: ecco cosa sta succedendo in queste ore sul mercato. 

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del forte interesse della Juventus per Gianluca Gaetano, ma adesso arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti che apprezza tantissimo il centrocampista classe 2000 di proprietà del Cagliari.

Gianluca Gaetano
Gaetano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato proprio in queste ore dalla redazione di ‘Sportmediaset’, l’Atalanta si sarebbe inserita infatti nella corsa al calciatore originario di Napoli e sarebbe pronta ad accelerare per bruciare la concorrenza proprio della Juve.

Gaetano ha fatto benissimo l’anno scorso in Sardegna e oggi vale poco meno di 10 milioni di euro, una cifra davvero interessante se si considerano le qualità del ragazzo. La Juve lo sa e spinge per averlo, ma ora l’Atalanta è pronta a mettere la freccia e a portare subito Gaetano a Bergamo. Chi la spunterà in questa volata di mercato?

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