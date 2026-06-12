Juve, possibile rinforzo dal Cagliari: affare da 6,5 milioni

Colpo di scena in casa bianconera in vista del prossimo anno: ecco l’ultimo obiettivo di mercato dei bianconeri.

In attesa di sbloccare le trattative per Dibu Martinez e Alexander Sorloth rispettivamente con Aston Villa e Atletico Madrid, la Juventus continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

L’ultima idea porta direttamente in casa Cagliari e ha un nome e un cognome ben precisi: Gianluca Gaetano. Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Spalletti apprezzerebbe tantissimo il centrocampista classe 2000 per qualità e duttilità tattica e avrebbe chiesto alla dirigenza di corso Galileo Ferraris di effettuare un tentativo per portarlo a Torino.

L’ex Napoli è legato al Cagliari da un contratto fino al 30 giugno 2029 e ha una valutazione di circa 6,5 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve che a questo punto potrebbe decidere di affondare subito il colpo.