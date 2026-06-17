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La Juve sfida due big italiane: 40 milioni per Castro

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L’attaccante del Bologna torna nel mirino dei bianconeri, ma non solo

Ventidue gol e tredici assist in centocinque presenze con la maglia del Bologna. Parliamoci chiaro, i numeri di Santiago Castro in Italia non sono certo da bomber di razza, ma nonostante ciò l’attaccante argentino è uno dei nomi più chiacchierati in vista del calciomercato estivo.

Santiago Castro in azione contro la Juve
La Juve sfida due big italiane: 40 milioni per Castro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fuori dalle coppe europee, il club rossoblu non potrà rimanere insensibile di fronte a offerte interessanti per i propri pezzi pregiati e uno di questi è sicuramente il 21enne ex Velez. Dopo il rinnovo firmato a febbraio 2026, la dirigenza felsinea parte da una valutazione di 40 milioni di euro.

Le ammiratrici, d’altronde, non mancano e non solo in Premier League. Secondo transferfeed, infatti, oltre a Chelsea, Crystal Palace Nottingham Forest, sulle tracce di Castro ci sarebbero anche tre club italiani.

Juventus, Milan Roma continuano a monitorare la situazione, anche se, a men che il Bologna non contempli l’inserimento di contropartite tecniche, le piste straniere sembrano ad oggi più percorribili.

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