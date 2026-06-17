Koopmeiners lascia la Juve per 30 milioni: tutti i dettagli

Il centrocampista olandese si appresta a salutare i bianconeri dopo due deludenti stagioni: la situazione.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Teun Koopmeiners lascerà definitivamente la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista olandese è arrivato a Torino due estati fa per quasi 60 milioni di euro, ma ha deluso le aspettative e adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe pronta a privarsene.

Secondo alcune informazioni in nostro possesso, i vertici societari della Juve avrebbero già comunicato nei giorni scorsi al procuratore di Koop l’intenzione di volerlo vendere e, dunque, il destino dell’ex Atalanta appare ormai segnato.

La Juve, però, prenderebbe in considerazioni offerte da circa 30 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di non far registrare una minusvalenza a bilancio: il nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali dovrà essere bravo a centrare questo obiettivo. Ci riuscirà secondo voi alla fine?