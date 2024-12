Vlahovic via già a gennaio: quanto incassa la Juventus

Dall’Inghilterra nuove voci sul futuro lontano dalla Juve per il centravanti serbo, con il rinnovo che al momento resta complicato

La Juventus ritrova un Dusan Vlahovic in grande spolvero, dopo l’assenza per infortunio delle scorse settimane e il rientro senza gloria nella sfida di campionato contro il Bologna.

Il centravanti serbo è stato uno dei protagonisti in Champions League e decisivo nella notte da sogno della ‘Vecchia Signora’ con il Manchester City. L’ex Fiorentina ha sbloccato il risultato con l’incornata vincente sul delizioso assist di Yildiz e in generale ha creato scompiglio tra le magie della difesa dei ‘Citizens’. Vlahovic è andato in doppia cifra in stagione ed è il miglior marcatore dell’anno solare in Serie A con 22 centri. Malgrado il rendimento altalenante resta una pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta e in sua assenza la Juve fatica a trovare la via del gol.

Calciomercato Juventus, non solo l’Arsenal: la Premier League pronta all’assalto per Vlahovic

Parallelamente rimane un’incognita il rinnovo di Vlahovic con la ‘Vecchia Signora’ e sul futuro del numero nove ci sono varie speculazioni.

Sul vertice, in un primo momento previsto entro Natale, non ci sono conferme e le parti potrebbero rivedersi così solo nel nuovo anno per entrare nel vivo sulla trattativa per il prolungamento oltre il 2026 del giocatore. Il serbo la prossima stagione con i bonus andrà a percepire un ingaggio da 12 milioni netti a stagione, troppi per la nuova politica della Juventus. Vlahovic però non vorrebbe rinunciare a cuor leggero al suo lauto stipendio e se le parti non troveranno un punto d’incontro si apriranno le porte con molta probabilità per una cessione la prossima estate. Complicato che si arrivi a un clamoroso divorzio già a gennaio, malgrado le voci sempre più insisteresti sulla Premier League.

Oltre all’Arsenal (e in Francia al PSG), infatti, anche le due squadre di Manchester e il Chelsea starebbero monitorando da vicino la situazione di Vlahovic come scrive il portale ‘Caughtoffside’. Il 24enne centravanti in estate avrà un peso a bilancio intorno ai 30 milioni e un assegno perciò da 40-45 milioni di euro potrebbe ingolosire la dirigenza della Juve.