Bastano 30 milioni per Vlahovic: la Juventus è a un bivio | CM.IT

La Juve alle prese con il caso spinoso legato al rinnovo del centravanti serbo: il futuro alla Continassa è sempre più nebuloso

Luciano Moggi ha lanciato l’allarme su Dusan Vlahovic: “C’è la possibilità che lasci la Juventus a parametro zero“. L’ex Direttore generale bianconero non ha usato giri di parole nell’intervista esclusiva rilasciata a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it, aprendo in sostanza all’addio del centravanti serbo.

Il parere autorevole di Moggi nell’ambiente Juve non può di certo passare inosservato e conferma le difficoltà che sta riscontrando la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ nel trovare un punto d’incontro sul contratto dell’ex Fiorentina. Vlahovic è in scadenza attualmente nel giugno 2026 e prima di Natale andrà in scena un summit molto probabilmente decisivo con gli agenti del numero nove.

Giuntoli e gli uomini mercato della Juventus puntano ad allungare, almeno di un altro anno, l’accordo con il 24enne bomber, con la necessità di spalmare il pesante ingaggio che nella stagione 2024/25 andrà a toccare i 12 milioni di euro netti (oltre 23 milioni al lordo). Tra ammortamento e stipendio, insomma, Vlahovic impatterà per 42 milioni di euro nel bilancio della società a partire dalla prossima estate. Una cifra fuori portata per la nuova politica del club bianconero e che i dirigenti della Continassa vorrebbero ritoccare verso il basso.

Calciomercato Juventus, rebus Vlahovic alla Continassa: spettro parametro zero

Di contro le perplessità mostrate dall’entourage del giocatore, non così propenso al momento a trovare un’intesa sotto i 12 milioni all’anno per il proprio assistito.

Il vertice nelle prossime settimane sarà perciò molto indicativo per capire i margini di manovra sul prolungamento di Vlahovic, che intanto a fine stagione andrà a un solo anno dalla scadenza con la Juventus. In caso di fumata nera sarebbe perciò inevitabile un addio del nazionale serbo, con Giuntoli costretto a trovare un acquirente per non rischiare l’estate successiva di perderlo a parametro zero. Una situazione che somiglia a quella vissuta per Federico Chiesa e con le preteste economiche dell’attaccante che non faciliterebbero la cessione dell’attuale numero 9 di Thiago Motta. Per Vlahovic nel gennaio 2022, tra costo del cartellino, bonus e commissioni, la Juve ha investito una somma superiore ai 90 milioni di euro.

Il prossimo 30 giugno l’ex Fiorentina peserà a bilancio quindi intorno ai 30 milioni, che sarà la soglia di sbarramento della ‘Vecchia Signora’ per venderlo e non incorrere in una minusvalenza. Intanto Vlahovic prosegue nel suo rendimento altalenante in campo anche sotto la gestione targata Thiago Motta e nelle ultime partite è stato costretto a fermarsi ai box dopo l’infortunio muscolare alla coscia rimediato con la Serbia.