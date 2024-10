Juventus, c’è la data per la firma di Vlahovic. E Yildiz ‘cambia’ ruolo

Alla Juventus tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic: gli aggiornamenti sul rinnovo del centravanti serbo con la maglia bianconera

La chiavi dell’attacco della Juventus nelle mani e nei piedi soprattutto di Dusan Vlahovic, considerando anche il lungo stop per infortunio di Milik.

Il centravanti serbo non ha un vice al momento nella rosa di Thiago Motta ed è sempre sceso in campo dal primo minuto nelle nove gare giocate dai bianconeri tra campionato e Champions League. L’ex Fiorentina ha collezionato 758 minuti (recupero escluso) prima del fischio d’inizio del match di questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, mettendo a referto 7 reti complessive finora nella stagione in corso. Spicca la doppietta decisiva di Lipsia, ma anche lunghe pause e un rendimento non sempre all’altezza. Malgrado questa discontinuità, Vlahovic rimane un patrimonio della Juventus e al centro del progetto bianconero con l’arrivo in panchina di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano usa bastone e carota, ma nutre comunque grande stima nelle potenzialità del numero nove.

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro decisivo per il rinnovo di Vlahovic

Vlahovic è la stella dell’attacco della Juventus, con Giuntoli e i suoi collaboratori al lavoro per prolungare il contratto del bomber (attualmente in scadenza nel giugno 2026) ed evitare un altro caso Chiesa alla Continassa.

La ‘Vecchia Signora’ però, rispetto all’attuale giocatore del Liverpool, punta anche a livello tecnico sull’attaccante serbo e sta negoziando il rinnovo cercando di trovare l’incastro giusto con il suo entourage. Nella nuova politica aziendale non c’è più spazio per un ingaggio da 23 milioni lordi a stagione, con la dirigenza bianconera che punta a spalmare su più anni l’oneroso stipendio di Vlahovic. La Juve non mette fretta al centravanti e il nuovo incontro (probabilmente decisivo) con gli agenti dell’ex Fiorentina è stato programmato entro Natale come appreso da Calciomercato.it. Rinnovo ponte per una stagione o più verosimilmente lungo fino al 2029: queste le due ipotesi messe sul tavolo dalla ‘Vecchia Signora’ e un ingaggio che non dovrà superare i 10 milioni di euro netti a stagione.

Juventus, le strategie di Giuntoli per l’attacco e l’idea Yildiz come vice Vlahovic

Filtra sempre fiducia alla Continassa per il buon esito della trattativa per Vlahovic, mentre per gennaio la Juventus si muoverà in attacco considerando anche le condizioni fisiche di Milik.

Se il polacco continuerà a non dare garanzie, Giuntoli darà l’assalto a un profilo low cost che già conosce il campionato di Serie A (Jovic?), altrimenti proverà ad anticipare il colpo estivo grazie a una formula creativa (prestito con diritto di riscatto). In quest’ultimo scenario, Kalimuendo rimane in prima fila nell’indice di gradimento del capo dell’area tecnica bianconera. Intanto alla Continassa Thiago Motta sperimenta Yildiz da falso nueve, con il gioiello turco che in attesa del rientro di Milik e del mercato invernale potrebbe far rifiatare Vlahovic al centro dell’attacco.