Juventus, De Zerbi per il post Allegri: ecco come stanno le cose | CM.IT

Dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di un possibile interesse della Juventus per Roberto De Zerbi: le ultime

Nonostante la vittoria nell’andata delle semifinali della Coppa Italia contro la Lazio, gol di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, non si placano le voci sul futuro della Juventus e, soprattutto, dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Il contratto che lega il tecnico livornese al club bianconero scadrà il 30 giugno del 2025, ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus, ma le indiscrezioni su un possibile addio anticipato a fine stagione continuano a circolare con grande insistenza. Tutto questo nonostante le dichiarazioni dell’amministratore delegato del club, Maurizio Scanavino, che ha pubblicamente confermato la fiducia, anche per il futuro, ad Allegri mentre il direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, ha espresso già in passato il suo pensiero nei riguardi del 56enne mister.

In tutto questo, però, il nome più caldo per l’eventuale sostituzione è quello di Thiago Motta, alla guida della rivelazione Bologna, attualmente al quarto posto in classifica alle spalle proprio della Juventus. Il 41enne allenatore italo-brasiliano sta dimostrando tutto il suo valore in questa stagione e appare pronto a guidare un top club, complice anche la sua grandissima esperienza ai massimi livelli da calciatore. Ma, nonostante sia largamente avanti a tutti, circolano anche i nomi di altri allenatori: in particolare, dall’Inghilterra hanno parlato di un interesse della Juve per Roberto De Zerbi, attuale manager del Brighton in Premier League.

De Zerbi-Juventus per il post Allegri: ecco come stanno le cose

Il 44enne allenatore bresciano è al centro di diverse voci per il suo futuro, a maggior ragione dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi su un eventuale rinnovo col Brighton, a cui è legato da un contratto valido fino al 2026: “Firmerò il rinnovo? Ho bisogno di parlare con Tony Bloom dei piani del club per prendere una decisione sul mio futuro. Voglio sapere qual è il progetto perché voglio seguire le mie ambizioni”. Parole importanti che fanno pensare anche ad un possibile addio a fine stagione dell’ex trainer dello Shakhtar Donetsk. Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it nelle scorse ore, nonostante Giuntoli apprezzi De Zerbi, la pista Juventus, ad oggi, non è percorribile e non è stata battuta a livello informale né concreto da nessuno delle parti in causa.

De Zerbi è stato accostato anche al Barcellona per il post Xavi e al Bayern Monaco per il dopo Tuchel, ma tutti i club devono scontrarsi anche con la clausola rescissoria presente nel contratto, pari a 13 milioni di euro. Non un ostacolo insormontabile, soprattutto per i bavaresi, ma una cosa di cui tenere conto. In particolare per la Juve, che non vive un momento florido a livello economico e dovrebbe prima trovare un accordo per liberarsi di Allegri. A prescindere da questo, però, in casa bianconera si lavora con insistenza su Thiago Motta per il futuro, mentre appare complicato, sempre allo stato attuale, vedere De Zerbi sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Vi terremo aggiornati.