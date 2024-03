Addio Brighton, De Zerbi in una big: “Voglio seguire le mie ambizioni”

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi in merito al suo futuro. Il tecnico potrebbe dire addio al Brighton: eccole sue parole

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale della permanenza a Leverkusen di Xabi Alonso. Il tecnico, che sta guidando il Bayer alla conquista della Bundesliga, non cambierà squadra.

Sono stati diversi i club che hanno sondato il terreno per lo spagnolo, ma senza successo: nell’ultimo periodo, l’ex centrocampista è stato, infatti, accostato a tante big, dal Real Madrid al Liverpool, passando per il Bayern Monaco e il Barcellona.

Oggi è invece è stato il turno di Roberto De Zerbi. Un annuncio decisamente diverso rispetto a quello del collega. In Inghilterra l’ex Sassuolo non si è detto per nulla certo di rimanere al Brighton: “Firmerò il rinnovo? Ho bisogno di parlare con Tony Bloom dei piani del club per prendere una decisione sul mio futuro – riporta Sportmediaset -. Voglio sapere qual è il progetto perché voglio seguire le mie ambizioni”. Parole che potrebbero il preludio di un addio.

De Zerbi ha una clausola rescissoria, che con il suo consenso, può lasciare il club di Premier League, per 13 milioni di euro. Le squadre che lo vogliono sono dunque avvertite.

Calciomercato, le big sulle tracce di De Zerbi

Il tecnico italiano è stato accostato soprattutto a Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco, anche se in questi ultimi giorni starebbero pensando soprattutto ad altri allenatori.

De Zerbi, inoltre, non ha mai nascosto di voler, un giorno far ritorno in Serie A. Il nome dell’ex Sassuolo è stato così fatto anche per il Milan, oltre che per il Napoli. Ma sembra davvero presto per un approdo nel nostro campionato. Per conoscere il futuro di De Zerbi servirà dunque aspettare.