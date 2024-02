De Zerbi tra la Roma, la clausola e il Barcellona: le ultime | CM.IT

La Roma affronterà il Brighton di De Zerbi negli ottavi di Europa League. Ma circolano anche voci sul futuro dell’allenatore

Ieri si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa e Conference League, con le italiane che sono state mediamente fortunate a pescare dall’urna i propri avversari. Quella, per così dire, più sfortunata è stata la Roma: se la vedrà contro il Brighton di Roberto De Zerbi.

La squadra inglese è attualmente settima nella classifica della Premier League a undici lunghezze dal quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Arrivato alla corte del Brighton nel settembre del 2022, per sostituire Graham Potter passato al Chelsea, ha stupito tutti in questo periodo, conquistando anche il pubblico d’Oltremanica con un gioco di altissimo livello. Ed è arrivata anche la storica qualificazione all’Europa League, competizione alla quale sta partecipando con ottimi risultati. E, adesso, il ritorno in Italia da avversario per affrontare i giallorossi di Daniele De Rossi, freschi di eliminazione ai playoff della competizione del Feyenoord, battuto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Nel frattempo, però, circolano anche diverse indiscrezioni sul futuro professionale di Roberto De Zerbi. Il 44enne trainer bresciano, dopo aver fatto tanta gavetta nei campionati minori con Darfo Boario e Foggia, ha fatto l’esordio in Serie A sulla panchina del Palermo del compianto presidente Maurizio Zamparini. Poi, è stata la volta del Benevento e del Sassuolo, prima di volare in Ucraina per prendere le redini di una squadra storica come lo Shakhtar Donetsk. La guerra ha frenato questa esperienza e, quando si è palesata la possibilità di approdare in Premier League, l’ha colta e si sta mettendo in mostra. Tanto da suscitare l’interesse di un top club come il Barcellona, alla ricerca del sostituto di Xavi, che ha già annunciato l’addio alla panchina catalana a fine stagione.

De Zerbi, il Barcellona e la clausola

Dunque, il Barcellona all’orizzonte per Roberto De Zerbi, un’indiscrezione che nasce da un incontro avvenuto nelle scorse settimane tra l’agente dell’allenatore e i dirigenti spagnoli. L’agenzia che cura gli interessi di De Zerbi ha già interessi in casa Barça, visto che si occupano anche di Ronald Araujo, roccioso difensore centrale uruguaiano. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in quell’appuntamento si è parlato esclusivamente del 24enne calciatore e del suo contratto. Contestualmente, però, viene confermata la presenza di De Zerbi in una sorta di short list di tecnici che gli uomini mercato del presidente Joan Laporta stanno seguendo e sondando in vista della prossima stagione. Ostacolo non facile da sormontare è il Brighton, desideroso di continuare il progetto avviato con il trainer italiano. In ogni caso, all’interno del contratto che lega De Zerbi al club inglese è presente una clausola rescissoria da 13 milioni di euro: chi vuole, può liberarlo in qualsiasi momento. Sempre che lo stesso De Zerbi sia d’accordo. Adesso, però, concentrazione massima su campionato e, soprattutto, Europa League. Del resto se ne parlerà più avanti.