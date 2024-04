Via Allegri e nuovo allenatore: Juve, arriva l’annuncio

Le dichiarazioni sull’ex attaccante in merito al futuro della panchina della Juventus: “Via Massimiliano Allegri, ecco su chi punterei”

Il futuro di Massimiliano Allegri appare ormai segnato. La Juventus, comunque andrà a finire la stagione, è pronta a ripartire da una nuova guida.

Ormai da tempo, i bianconeri hanno trovato un accordo con Thiago Motta, ma a Torino qualcuno spera ancora di vedere il livornese sulla panchina della Vecchia Signora. In occasione della sfida contro il Milan, di sabato scorso, è stata la Curva a chiedere la conferma di Allegri.

Ma come detto, vedere l’ex rossonero ancora in Piemonte appare alquanto complicato. Anche Fabrizio Ravanelli – intervenuto ai microfoni di TvPlay – è contrario alla permanenza di Allegri: “Se io fossi in lui sicuramente non rimarrei perché al minimo inciampo durante la prossima stagione si ritornerebbe in una situazione del genere ed è davvero dura – afferma l’ex attaccante -. E’ vero che Massimiliano ha le spalle larghe però è veramente complicato accettare sempre critiche pesanti. Al di là che la Curva è con lui, ma il mondo juventino, la maggior parte, credo voglia cambiare guida”. Secondo Ravanelli dovrebbe essere, dunque, il tecnico a salutare la Juventus.

Juventus, Ravanelli: “Io andrei su Conte”

Per quanto riguarda il dopo Allegri, Fabrizio Ravanelli si dimostra, ancora una volta, con le idee chiare.

La scelta non ricadrebbe, però, su Thiago Motta: “Oggi scegliere l’allenatore non è facile – prosegue ai microfoni di TvPlay -. Se vuoi vincere subito e magari hai la fortuna di tenere qualche giocatore importante e di acquistarne qualcuno forte che può fare il caso della Juve, io ribadisco andrei su Antonio Conte. Poi, però, bisognerà vedere quali sono i programmi della società perché prima di scegliere un mister di solito in società si stila un programma e si capisce quanto si voglia investire, se si vuole puntare sui giovani o se si vuole tornare immediatamente a vincere”