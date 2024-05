Ancora guai per Allegri: “Indegno e nuova causa della Juventus”

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri: il club bianconero pronto a un’azione legale

Potrebbe non finire con l’esonero il contenzioso tra la Juventus e Massimiliano Allegri dopo l’allontanamento del tecnico dalla panchina della Juventus.

La società bianconera non ha digerito il comportamento sopra le righe di Allegri dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta e dove l’allenatore ha perso il controllo sia in campo che nella pancia dell’Olimpico. Per il tecnico adesso potrebbero esserci nuove ripercussioni: “Il licenziamento sarà per giusta causa, cercheranno di non pagargli l’ultimo anno di stipendio – spiega Enzo Bucchioni intervenendo a Tv Play – C’è una spiegazione dietro questo atteggiamento, è abbastanza evidente perché ha fatto talmente tante cose che non può che essere così. Pensate a quello che è successo in pochi minuti…”.

Il giornalista aggiunge: “Il comunicato della Juve è propedeutico per aprire un contenzioso legale e lo licenzieranno per giusta causa perché è andato fuori con tutti i canoni comportamentali, non solo della Juventus ma anche della mondo del calcio e dello sport. Cosa dobbiamo chiedere ai tifosi poi, quando c’è quello che si comporta male e siamo tutti qui a fargli la paternale? Mentre l’allenatore della squadra più titolata d’Italia attacca gli arbitri, il designatore, manda a quel paese il direttore sportivo della società e cerca di aggredire il direttore di un giornale. Cos’altro deve fare per dirgli che sei indegno del posto dove stati lavorando?”.