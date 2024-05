Juventus, UFFICIALE: Allegri esonerato, sostituto scelto

La Juventus ha emesso il comunicato ufficiale sull’esonero di Massimiliano Allegri dopo ore di riflessione con i legali

La notizia era nell’aria, ma ora ha ricevuto i crismi dell’ufficialità: Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Vincitore della Coppa Italia contro l’Atalanta, l’ormai ex tecnico bianconero si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti sopra le righe nei confronti di arbitri, componenti del club e stampa, causando così un addio anticipato alla squadra bianconera.

Sin dalla notte tra mercoledì e giovedì, i legali del club hanno studiato insieme alla proprietà la via da percorrere per separarsi immediatamente dal tecnico livornese che, nonostante un contratto in scadenza 2025, avrebbe comunque ricevuto il benservito a fine stagione per fare spazio molto probabilmente a Thiago Motta, contattato e convinto già da diversi mesi da Cristiano Giuntoli. Ironia della sorte, proprio a partire dalla sfida di lunedì contro il Bologna sulla panchina juventina ci sarà un altro allenatore pro tempore.

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus F.C. — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2024

Allegri licenziato, il comunicato ufficiale della Juve

Di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale della Juventus:

“La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.