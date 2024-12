Lo United chiama il Milan: soldi e scambio per Leao

Il numero dieci portoghese è legato al Milan da un contratto in scadenza a giugno 2028. È il calciatore più pagato della rosa di Fonseca

Anche in questa stagione Rafa Leao ha dimostrato di essere un calciatore da grandi colpi, grandi fiammate, ma molto discontinuo. Una discontinuità che fa arrabbiare i tifosi come Fonseca, col quale il rapporto sembra migliorato rispetto a qualche settimana fa. Per il Milan, comunque, il portoghese rimane un elemento pressoché imprescindibile.

D’altronde parliamo del giocatore più pagato della rosa, con circa 7 milioni bonus inclusi. Il rinnovo di un anno e mezzo fa, però, non esclude la possibilità di una sua partenza da Milano. Leao ha diversi estimatori, dal Paris Saint-Germain alla Saudi Pro-League fino alla Premier. Proprio in Inghilterra il suo nome è tornato a circolare con forza: il numero 10 sarebbe di nuovo nel mirino del Manchester United.

Perché Leao interessa di nuovo al Manchester United

I ‘Red Devils’ si sono appena affidati a Ruben Amorim, pagando la clausola da 10 milioni presente nel contratto esistente con lo Sporting CP. Il tecnico portoghese ama giocare con il tridente, per cui il club di INEOS sta scandagliando il mercato anche per cercare attaccanti esterni, ali d’attacco potenzialmente utili al sistema di gioco del 39enne. Per caratteristiche e posizionamento in campo, Leao sarebbe perfetto. Almeno sulla carta.

Un clausola nel contratto di Leao: la cifra e quando è sfruttabile dai club

Leao è legato al Milan da un contratto in scadenza a giugno 2028. In esso è presente una clausola risolutiva che ammonta a circa 175 milioni di euro. Questa clausola, tuttavia, non può essere esercitata in qualsiasi momento in cui è aperto il mercato, bensì solo in un determinato periodo. Precisamente nelle prime due settimane della finestra estiva, quindi dal 1° al 15 luglio.

Presenze, gol, assist e trofei vinti: i numeri di Leao col Milan

Leao gioca nel Milan dall’estate 2019. È costato circa 30 milioni, poi altri 18 e qualcosa sono stati versati allo Sporting dal quale si era liberato a zero perdendo poi la battaglia legale intentata dai lusitani. Così il club di Via Aldo Rossi ha strappato la firma sul rinnovo.

In quattro anni e mezzo, il classe ’99 di Almada ha:

Disputato 230 partite complessive tra Serie A, Coppe Nazionali ed europee come Champions ed Europa League.

complessive tra Serie A, Coppe Nazionali ed europee come Champions ed Europa League. Segnato 64 gol , di cui 50 in campionato.

, di cui 50 in campionato. Realizzato 56 assist, di cui 43 in Serie A.

Vinto un solo trofeo: lo Scudetto nella stagione 2021/2022, con Pioli allenatore.

Rashford e non solo: l’offerta che il Manchester United può presentare per Leao

Secondo ‘Team Talk’, il Manchester United potrebbe offrire soldi e – addirittura – il cartellino di Rashford (oppure Zirkzee?) pur di mettere le mani su Leao. L’inglese ha perso centralità nel progetto tecnico dei ‘Red Devils’, ora è un giocatore sacrificabile anche per volere di Amorim.

Sarebbe molto stimato da Ibrahimovic, ma escludiamo del tutto che il suo profilo possa suscitare l’interesse del club di Red Bird. Il motivo è semplice, o meglio dire economico: in Inghilterra guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione, quasi 20 lordi per un club italiano, in questo caso il Milan. A meno di un deciso taglio netto al suo ingaggio, l’approdo a Milanello del classe ’97 sarebbe impossibile.