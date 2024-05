UFFICIALE, partita rimandata: c’è già la data del recupero

La partita è stata ufficialmente rimandata per un motivo piuttosto particolare: c’è già la data del recupero per un match decisivo nel finale di stagione

La stagione sta volgendo al termine e presto sapremo chi raggiungerà gli obiettivi previsti e chi, invece, dovrà accontentarsi delle briciole, quindi della delusione finale. In Serie A, in realtà, non restano molti verdetti da attendere, se non quelli per la qualificazione alle coppe europee, quindi il quinto posto, e la corsa salvezza, ma negli altri campionati italiani la situazione è un po’ diversa.

Basti pensare ai playout di Seconda Categoria, dove le squadre impegnate dovranno sfidarsi per far sì di non retrocedere e dover ripartire da capo nel loro progetto. E proprio di una di queste sfide vi parliamo oggi, in particolare di quella tra Mercatale e Duccio Dini, una partita fondamentale per la corsa salvezza e che è stata rimandata per causa di forza maggiore.

Il match avrebbe dovuto disputarsi domenica scorsa, con grande attesa da parte delle tifoserie e delle due società per sapere l’epilogo della loro stagione, ma le cose non sono andate così per un motivo molto particolare.

Seconda categoria, il campo diventa pista di atterraggio: la partita viene rimandata

Un grave incidente avvenuto al di fuori del campo sportivo ha avuto la priorità e, proprio per questa ragione, come si legge dal comunicato del giudice sportivo, “vi era la necessità di far atterrare sul campo l’elisoccorso che avrebbe portato il ferito presso la struttura ospedaliera più vicina per tutte le cure che il caso richiedeva”.

Prima le due squadre sono rimaste negli spogliatoi, aspettando l’effettivo inizio della gara, poi la partita è stata ufficialmente rimandata di una settimana, secondo l’art. 10 comma5 lett. d C.G.S., dando così “mandato alla segreteria di provvedere ad una nuova programmazione in data che riterrà opportuno fissare”. Se non ci saranno nuovi imprevisti, i playout si giocheranno domani e sapremo finalmente chi riuscirà a restare in seconda categoria.