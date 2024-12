Magia di Adams da centrocampo: il Torino regola l’Empoli e scaccia gli incubi

Gli uomini di Vanoli si impongono al ‘Castellani’ grazie al sigillo dell’attaccante e conquistano tre punti molto importanti

Adams on fire. Grazie a un gol da cineteca del suo punto di riferimento offensivo, il Torino si impone ai danni dell’Empoli, conquistando una vittoria di nevralgica importanza per la propria classifica.

La partita del ‘Castellani’ si accende qualche giro di lancetta dopo il fischio d’inizio. Nei primi venti minuti sono i padroni di casa ad avere le migliori chances per passare in vantaggio. Ismajli segna ma il gol del difensore è annullato per una carica ai danni di Milinkovic Savic; prima Colombo e poi Anjorin ci provano, ma riescono soltanto a sfiorare il bersaglio grosso. A partire dal 25′ minuti, però, cambia l’inerzia della gara. Il Torino prende campo e coraggio, trovando un paio di trame di gioco interessanti: Ricci e Sanabria sfiorano il gol, ma in entrambi i casi Vasquez si mette in mostra con due interventi importanti. Le squadre ritornano negli spogliatoi sullo 0-0, ma danno la sensazione di poterla sbloccare da un momento all’altro.

Empoli-Torino 0-1, decide lo splendido gol di Adams

La ripresa si apre con uno spartito molto simile. Primissimi minuti di marca toscana, con Milinkovic Savic impegnato in un paio di circostanze, poi sale in cattedra il Torino. Alla fine, però, a decidere la contesa è un vero e proprio colpo di teatro di Adams. L’attaccante di Vanoli al 70′ beffa Vasquez da centrocampo con un tiro potente e preciso che il portiere dell’Empoli può solo vedere insaccarsi: è la sliding door al ‘Castellani’.

I padroni di casa si gettano all’attacco con la volontà di pervenire al gol del pareggio più con la forza dei nervi che con trame organizzate. In realtà, sono proprio gli ospiti a sfiorare il raddoppio con cui chiudere la contesa con largo anticipo. Lo 0-2 non arriva ma il Torino è ordinato e non rischia più nulla; vani sono i tentativi dell’Empoli di flirtare con l’area di rigore granata. Il match si trascina stancamente fino al triplice fischio, che premia il Torino che compie un vero e proprio balzo in classifica, agganciando proprio l’Empoli a quota 19 punti.

CLASSIFICA: Atalanta punti 34, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9. *una partita in meno **una partita in più