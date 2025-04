Inzaghi rimesso in discussione: “Se non vince, niente rinnovo con l’Inter”

La squadra campione d’Italia si gioca tutto nelle prossime settimane tra scudetto, Champions e Coppa Italia: in casa nerazzurra tiene banco anche il futuro del tecnico piacentino

Settimana decisiva o quasi per l’Inter, sempre in corsa su tre fronti in attesa ovviamente del Mondiale per Club in estate. I nerazzurri restano in testa in campionato nel duello scudetto con il Napoli, mentre in Champions League devono completare l’opera nel ritorno a San Siro contro il Bayer Monaco. Senza dimenticare la Coppa Italia, con il secondo derby della semifinale con il Milan.

Stagione senza soste per l’undici di Simone Inzaghi, senza un attimo di respiro nella corsa al sogno ‘Triplete’ e con il presidente Marotta che non è nascosto: “Abbiamo l’obbligo di provarci“. Il numero uno dei campioni d’Italia – in una recente uscita pubblica – ha inoltre esaltato il lavoro dell’allenatore piacentino, avvicinandolo ulteriormente al rinnovo di contratto. Inzaghi attualmente è in scadenza nel 2026 e nelle prossime settimane entrerà nel vivo la trattativa per il prolungamento per una o due stagioni.

Rinnovo, però, che secondo Luca Toni dipenderà dai risultati dei nerazzurri in questo finale di stagione: “L’Inter è ormai la squadra più forte in Italia e in Europa secondo me è tra le prime cinque. Inzaghi si gioca tanto in questi due mesi, ma se dovesse andare male come fai a rinnovargli il contratto? Gli allenatori sono legati ai risultati: sei all’Inter e non puoi perdere tre finali“, ha chiosato l’ex centravanti e campione del mondo con la Nazionale intervenendo a ‘DAZN’.

Rinnovo Inzaghi con l’Inter, Parolo non è d’accordo con Toni: “Sta facendo delle grandissime cose”

Toni prosegue nella sua analisi: “Sarebbe un grande problema per Inzaghi se ne facesse meno di partite. Se vai in fondo è chiaro che hai tante gare da giocare ed è una cosa importante per una squadra come l’Inter. Il Bayern Monaco quante ne gioca? Il Real Madrid e il Barcellona quante ne giocano? Credo sia una cosa normale per le grandi squadre”.

Il discorso di Toni su Inzaghi non trova però d’accordo Marco Parolo: “Sul rinnovo di Inzaghi vai a valutare l’anno e la stagione che l’Inter ha fatto nelle varie competizioni. Inzaghi sta rispondendo a quanto richiesto dalla società, facendo comunque delle grandissime cose. Se arrivi in finale di Champions e perdi lo scudetto all’ultima giornata, hai vissuto comunque una stagione da protagonista e sarebbe davvero difficile non confermarlo”, le parole dell’ex centrocampista della Lazio sempre a ‘DAZN’.