Caos scommesse, spunta l’omessa denuncia: “Conseguenze molto gravi”

L’ultimo scandalo che tocca anche il calcio italiano può portare a sanzioni per i tesserati coinvolti: ecco quel che potrebbe succedere

L’ennesimo scandalo con cui il calcio italiano deve fare i conti. Il caso scommesse, aperto dall’inchiesta della Procura di Milano e dell’iscrizione nel registro degli indagati di 12 giocatori, agita nuovamente le acque per il pallone tricolore.

Diversi i calciatori di primo livello coinvolti nell’indagine portata avanti dai magistrati milanesi e che ora saranno giudicati anche dalla Federazione in ambito sportivo. La Procura federale ha già richiesto le carte ed ora dovrà valutare l’eventuale presenza di illeciti dal punto di vista della giustizia sportiva.

Da quanto trapela, sembrerebbe che non ci sia alcuna scommessa su partite di calcio e quindi la vicenda potrebbe chiudersi, almeno a livello sportivo, senza alcuna conseguenza. Il dibattito però è aperto e arrivano indicazioni anche su quale potrebbe essere lo snodo per arrivare poi a sanzionare i giocatori con delle squalifiche o ammende.

Caso Scommesse :”Omessa denuncia, conseguenze gravi”

Si parla di omessa denuncia e anche in questo caso il riferimento è, eventualmente, a scommesse sul calcio. Quelle che hanno ammesso Tonali e Fagioli e per le quali sono già stati sanzionati: qualche altro tesserato era a conoscenza delle loro puntate sulle partite di calcio? Questa la domanda che potrebbe aprire un nuovo scenario.

Proprio della questione ha parlato su X il giornalista Graziano Campi che ha ricordato quel che potrebbero essere le sanzioni: “La conseguenza in caso di omessa denuncia è molto grave, però in assenza di partite truccate non ha molta sostanza. A meno che non saltino fuori confessioni o intercettazioni. Le società rischiano praticamente nulla, in caso di squalifiche penso possano sospendere stipendi”.

Insomma, a rischiare nel caso sarebbero soltanto i calciatori, mentre per i club tutto dovrebbe chiudersi senza alcuna sanzione. Resta il caso che sta gettando una luce inquietante sul calcio italiano e che fa trasparire uno spaccato da comprendere e analizzare per contrastare questo fenomeno.