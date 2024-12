Leao più 35 milioni: il doppio affare che ribalta il Milan

Lo scenario riguardante il futuro dell’attaccante portoghese si sta arricchendo di particolari sorprendente: l’affare ne riscrive il finale

Definire problematica la particolare situazione che sta attraversando il Milan sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Lo sfogo di Fonseca nei minuti immediatamente successivi al triplice fischio della gara di Champions League ne è una testimonianza tangibile. Nelle prossime uscite ufficiali dei rossoneri si prospettano infatti scelte tecniche impattanti che, però, non dovrebbero ‘toccare’ Rafa Leao.

L’esterno offensivo portoghese, infatti, sembra essersi lasciato alle spalle il momento no. Un vero e proprio fattore nelle ultime settimane nel doppio ruolo di finalizzatore e assist man, Leao sta fornendo risposte importanti a quanti ne volevano ridimensionata la centralità nel progetto tecnico del Milan. Tuttavia, il fuoriclasse lusitano continua ad essere al centro di insistente voci di calciomercato che, se non nell’immediato, potrebbero almeno in linea teorica prendere piede soprattutto in estate.

L’interessamento del Barcellona per Leao non è nuovo, così come la volontà da parte dei blaugrana di intavolare una trattativa per un esterno offensivo in grado di entrare dentro il campo per legare il gioco. Gli abboccamenti per Kvaratskhelia, del resto, si inseriscono proprio in questo tipo di scenario. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, l’obiettivo numero dei catalani continuerebbe ad essere quel Leao per il quale il Barcellona sarebbe pronto a sacrificare un altro suo gioiello.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona non molla Leao, la ‘decide’ Raphinha

Secondo quanto evidenziato da ‘El Nacional’, infatti, i blaugrana starebbero prendendo in seria considerazione l’idea di privarsi di Raphinha a fronte di un’offerta da 100 milioni di euro. L’esterno brasiliano – protagonista di una stagione fin qui strepitosa già impreziosita da 17 reti e 10 assist – è una delle punte di diamante dello scacchiere tattico di Flick.

Le prestazioni delle ultime settimane del classe ’96, però, non sono di certo passate inosservate. Ragion per cui il Psg avrebbe cominciato a tastare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra in ottica estiva. Ed è qui che trova il posto il discorso riguardante Rafa Leao. Qualora dovesse riuscire a vendere Raphinha per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, infatti, il Barcellona destinerebbe parte del ricavato all’acquisto di Leao. Dalla Spagna, infatti, ipotizzano che i blaugrana possano mettere sul piatto una cifra vicina ai 65 milioni di euro per provare a prendere l’ala offensiva rossonera.

Dal canto suo, però, il Milan non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese, valutando la cessione del suo attaccante solo se arrivasse un’offerta vicina al valore della clausola rescissoria (175 milioni di euro) inserita al momento del rinnovo. Molto, però, dipenderà da come evolveranno le prossime settimane. Ad ogni modo, fino a questo momento ogni tipo di discorso sull’argomento sembra essere ancora prematura. Staremo a vedere cosa succederà.