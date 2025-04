DIRETTA Serie A, Como-Torino 0-0: Linetty sfiora il gol! – LIVE

Aperitivo della trentaduesima giornata di Serie A con la sfida tra lariani e granata

Reduce dalla vittoria in casa del Monza e sempre più vicino al raggiungimento della salvezza, il Como ospita il Torino nel match delle 18. Con 33 punti in classifica, i lariani sono veramente ad un passo dalla permanenza in Serie A, ma vogliono regalarsi altre soddisfazioni nelle ultime sette giornate per tentare l’impresa di chiudere il torneo dalla parte sinistra della classifica.

Finito anche nel mirino di diversi club, Cesc Fabregas potrà contare sull’organico praticamente al completo, eccezion fatta per il lungo degente Dossena. Dopo il pareggio interno contro il Verona, la squadra allenata da Paolo Vanoli va a caccia del settimo risultato utile consecutivo (tre vittorie e tre pari).

Reduci da due 1-1 di fila, i granata vogliono tornare alla vittoria, anche se le ambizioni europee sono praticamente tramontate ormai da tempo. Un’impresa non semplice, resa ancor più complicata dall’assenza di capitan Samuele Ricci, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro gli scaligeri. Per quanto riguarda gli scontri ufficiali sulle rive del Lago, il bilancio è in perfetta parità con una vittoria a testa (del Como in Serie A e del Toro in B). Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Como-Torino e diffidati

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikone, Douvikas, Diao. All. Fabregas.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Gineitis, Linetty; Elmas; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

ARBITRO: Marcenaro

DIFFIDATI: Kempf, Moreno, Perrone, Sergi Roberto, Strefezza (C); Coco, Lazaro (T)

PROSSIME PARTITE: Lecce-Como il 19 aprile alle 15 e Torino-Udinese il 21 aprile alle 12.30

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* e Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino* 40; Genoa 39; Como* 33; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* e Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno