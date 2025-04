Nuovo infortunio per i nerazzurri, UFFICIALE: “Distorsione al ginocchio”

L’annuncio ufficiale ha fugato anche gli ultimi dubbi: infortunio e diagnosi lampo. Ecco cosa è successo

Prima lo squillo dell’Inter con il rotondo 3-1 ai danni del Cagliari con il quale la compagine di Inzaghi ha portato a sei i punti di vantaggio sul Napoli, impegnato nel Monday Night contro l‘Empoli. Poi la vittoria tra luci ed ombre da parte della Juventus che, pur avendo in mano le redini del gioco per almeno due terzi dell’incontro, ha portato a casa la vittoria contro il Lecce solo a fatica, rischiando tantissimo nel finale. La Serie A è ormai entrata nel suo rettilineo finale e si preannuncia una sfida totale non solo in ottica Champions ma anche in chiave Scudetto.

Dopo l’exploit dell’Allianz Arena, Lautaro Martinez e compagni sono infatti riusciti a conquistare tre punti di nevralgica importanza. Non commettendo lo stesso errore fatto di Parma, i meneghini hanno avuto il merito di rispondere subito al gol di Piccoli trovando con Bisseck il 3-1 che di fatto ha messo la partita in ghiaccio. Molto importante per la compagine di Inzaghi non sprecare energie preziose in vista del ritorno con i bavaresi. Il Napoli – contro l’Empoli – non ha risultato alternativo alla vittoria per tenere viva la corsa Scudetto. Testa a testa che, ormai, vede l’Atalanta piuttosto distante.

Infortunio per Kolasinac, le parole di Gasperini nel post partita

Grazie alla pesante vittoria ottenuta contro il Bologna, però, gli orobici si sono riportati al terzo posto, scavalcando la Juventus e issandosi a quota 61 punti. Tre punti molto importanti per l’Atalanta che nel primo tempo hanno avuto il merito di inaridire le fonti di gioco dei rossoblu colpendoli prima con Retegui (al ventiduesimo gol stagionale) e poi con Pasalic. Da menzionare, però, anche l’infortunio accorso a Kolasinac, costretto ad uscire in barella alla fine del primo tempo.

Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha toccato anche quest’argomento rendendo nota l’entità del problema fisico: “Kolasinac? Dobbiamo vedere, ha una piccola distorsione al ginocchio: dobbiamo valutarne l’entità. Stiamo parlando di un Highlander: se ci sono due settimane di recupero lui ne impiega una, non sembra particolarmente grave”. Ricordiamo che domenica prossima i nerazzurri saranno di scena a San Siro contro il Milan mentre il 27 aprile ospiteranno il Lecce. Nei prossimi giorni Kolasinac è atteso dai canonici esami strumentali di rito che forniranno un quadro più chiaro sui possibili tempi di recupero.