Retegui show: l’Atalanta torna alla vittoria contro il Bologna

Nella sfida delle 12.30 il centravanti trascina i nerazzurri al successo: battuti i rossoblù per 2-0

Mateo Retegui torna protagonista: l’attaccante italo-argentino ritrova il gol ed è decisivo nella vittoria dell’Atalanta contro il Bologna. Il successo nerazzurro permette ai bergamaschi di scavalcare in classifica la Juventus e distanziare lo stesso Bologna, conquistando tre punti preziosissimi per la qualificazione in Champions League.

L’Atalanta parte subito fortissimo. Bellanova vola via sulla destra e pesca Retegui, che brucia sul tempo i difensori rossoblù e batte Ravaglia sul primo palo. L’italo-argentino è in formissima e al 21′ sulla destra riesce a recuperare un pallone che pareva perso e mette in mezzo per l’accorrente Pasalic, che dimenticato dalla difesa trova il raddoppio. Per il Bologna è un 1-2 da ko. I rossoblù provano poi a reagire, ma a dire di no è Carnesecchi, che manda sul palo il gran destro di Ndoye da fuori area. Sulla respinta bravissimo Hien ad anticipare Dallinga.

Nella ripresa poche sono le occasioni, con il Bologna che si fa vedere soprattutto nei minuti iniziali, ma Carnesecchi risponde presente sulla forte conclusione di Dominguez. Alla fine i nerazzurri strappano dunque il successo e sorpassano nuovamente la Juventus in vista della corsa Champions League.

Atalanta-Bologna 2-0: tabellino e classifica

Per i nerazzurri si tratta della prima vittoria casalinga nel 2025. Un successo che mancava da troppo tempo. Per il Bologna invece è solo la seconda sconfitta del nuovo anno dopo il derby perso a Parma lo scorso 22 febbraio.

Il ko allontana le speranze Champions della squadra di Italiano, anche se la classifica resta corta e le gare da giocare sono ancora tante, con 18 punti in palio. I rossoblù dovranno reagire già dalla prossima giornata, nella complicata sfida interna contro l’Inter in programma il giorno di Pasqua alle 18. Poche ore dopo, alle 20.45, l’Atalanta sarà ospite del Milan a San Siro. Un doppio confronto che dirà tanto sulle sorti europee e non solo del campionato.

Atalanta-Bologna 2-0

Marcatori: Retegui 3′, Pasalic 21′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* 53, Fiorentina* 52; Milan 51; Udinese e Torino* 40; Genoa* 38; Como* 33; Verona* 31; Cagliari 30; Parma* 27; Lecce 26; Empoli* 24; Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari 3-1

Juventus-Lecce 2-1

Atalanta-Bologna 2-0

Fiorentina-Parma ore 15

Verona-Genoa ore 15

Como-Torino ore 18

Lazio-Roma ore 20.45

Napoli-Empoli lunedì ore 20.45