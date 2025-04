Esonero UFFICIALE: è saltata la settima panchina

Il club comunica la separazione consensuale con l’allenatore: la decisione arriva dopo l’ennesima gara persa

Una nuova, ennesima sconfitta, che costa caro al tecnico. Il club ha infatti deciso di optare per l’esonero dopo l’ultimo ko subito.

La situazione in casa Siviglia non è infatti delle migliori. Il club andaluso è al momento 13esimo in classifica in Liga e contro il Valencia, venerdì, ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva. Una serie di ko che hanno portato il Siviglia a soli 7 punti dal Las Palmas, che al momento occupa il terz’ultimo posto in classifica, l’ultimo valido per la retrocessione. Una situazione che ha portato all’esonero di Xavier Garcia Pimienta, tecnico catalano in carica dallo scorso giugno.

Il Siviglia ha infatti ufficializzato l’esonero dell’allenatore per cercare di risollevare le sorti della squadra in questo finale di stagione. Ancora non è stato comunicato il nome del successore. Bisognerà vedere se il Siviglia deciderà di affidarsi ad un traghettatore oppure ad un nuovo tecnico che guiderà la squadra oltre che in questo finale anche nella prossima stagione. E’ il settimo allenatore della Liga spagnola a saltare. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club andaluso:

“Xavier García Pimienta è stato licenziato dall’incarico di allenatore del Siviglia FC. Il club ha comunicato all’allenatore biancorosso che lascerà l’incarico di allenatore del Nervion dopo 31 partite di campionato. Il Sevilla FC desidera ringraziare Garcia Pimienta per il lavoro svolto negli ultimi mesi e per la sua professionalità, e gli augura la migliore fortuna per i suoi impegni futuri”.