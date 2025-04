Juventus, l’erede di Vlahovic: è bosniaco il nuovo Ibrahimovic

La Juventus sta pensando al futuro del proprio reparto avanzato e pare abbia adesso individuato l’erede di Dusan Vlahovic, apparentemente destinato a dire addio ai bianconeri a fine anno. Attenzione all’Ibrahimovic bosniaco per il futuro.

Sembra aver messo la quinta la Juve da quando è arrivato in panchina Igor Tudor, che per il momento è riuscito a dare una scossa alla squadra nell’avvicendamento con Thiago Motta. A testimonianza del fatto che qualche problema tra la squadra ed il vecchio allenatore ci fosse. In tal senso, sono due le priorità con cui in questo momento sta facendo i conti il club bianconero: da un lato cercare la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per finanziare il futuro; dall’altro individuare un degno erede di Dusan Vlahovic.

Il serbo, infatti, ha deluso ancora una volta in questa stagione e forse è stata la sua peggiore annata da quando è approdato alla Juventus. A quanto pare nei suoi confronti si è esaurita la pazienza ed a fine sarà addio, con diverse squadre di Premier League pronte ad approfittare di questa situazione. In tal senso, in caso di addio, attenzione al nome di un bomber bosniaco considerato dai più come il nuovo Ibrahimovic. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il nuovo Ibrahimovic nel mirino della Juventus: le ultime notizie

Con le voci che vogliono Vlahovic via dalla Juventus a fine anno che si fanno sempre più insistenti, Cristiano Giuntoli deve guardarsi attorno per individuare l’uomo a cui affidare le chiavi del reparto avanzato bianconero. A quanto pare, stando a quanto raccontato da BianconeraNews, la Juve si sta muovendo sulle tracce di Ermedin Demirovic, talentuoso bomber bosniaco considerato da molti come l’Ibrahimovic bosniaco proprio per le sue doti. Sia da finalizzatore che nel legare il gioco.

Ha infatti delle ottime doti tecniche che lo rendono molto prezioso e duttile, potendo agire, oltre che da terminale offensivo, anche da esterno. Ha un carattere, inoltre, dominante e questo può essere un altro fattore, visto che dovrà fare i conti con delle pressioni non di poco conto. Attualmente in forza allo Stoccarda, il bomber bosniaco ha una valutazione che, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata di una società come la Juventus.

Per Demirovic, classe 1998, in stagione con la maglia dello Stoccarda sono arrivati 15 gol tra tutte le competizioni, a conferma del fatto che sa fare la differenza in zona offensiva. Giuntoli, a quanto pare, avrebbe anche già inviato alcuni osservatori a seguirlo da vicino in più occasioni, in missioni condotte ovviamente con la massima discrezione.