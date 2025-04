Pari e noia, il Parma imbriglia la Fiorentina: 0-0 anche tra Verona e Genoa

Da pochi istanti sono terminate le altre due sfide di Serie A chiuse entrambe a reti bianche: ecco cosa è successo

Senza troppi sussulti lasciando un carico di non detto e di inespresso importante. La Fiorentina non riesce ad approfittare del passo falso del Bologna sul campo dell’Atalanta e, con ancora nelle gambe e nella testa le fatiche di Conference League, non riesce a sfondare il muro del Parma che, quando ha potuto, si è spinta in avanti creando non pochi grattacapi alla porta di De Gea, chiamato ad almeno un paio di interventi importanti. Lo 0-0 del ‘Franchi’ è stato di fatto ‘imitato’ anche al Bentegodi, dove Verona e Genoa hanno dato vita ad una prestazione piuttosto scialba e con pochi guizzi da una parte e dall’altra.

Dopo il pirotecnico 2-2 di San Siro, dunque, si ferma ancora una volta la marcia degli uomini di Palladino che si accende soprattutto nella ripresa. Rispetto alle ultime apparizioni, però, un Kean apparso con le polveri bagnate non è riuscito a battere Suzuki, ancora una volta decisivo. Inutile il forcing finale dei Viola propiziato da un Dodo in versione smagliante al quale è mancato soltanto il guizzo vincente.

Quinto pareggio consecutivo per il Parma che, grazie al risultato acquisto al Franchi, porta a quattro le lunghezze di distanza sul terzultimo posto occupato dall’Empoli. Mette un altro mattoncino importante in ottica salvezza anche l‘Hellas Verona che si issa a quota 32 punti. Una delle poche occasioni della gara capita al minuto 36′ sui piedi di Mosquera che chiama Leali ad un intervento importante. Lo stesso portiere del Genoa è molto bravo a dire no alla deviazione di Livramento al minuto 80: l’ultima emozione di una gara nella quale sono gli scaligeri a provarci di più, creando le migliori occasioni.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* e Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino* 40; Genoa 39; Como* 33; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* 24; Venezia 24; Monza 15. *una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari 3-1

Juventus-Lecce 2-1

Atalanta-Bologna 2-0

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Como-Torino ore 18

Lazio-Roma ore 20.45 Napoli-Empoli lunedì ore 20.45