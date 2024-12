Vanoli gongola per il successo e lancia un messaggio ad Adams: “Lo sta capendo”

Intervistati nel post partita di Empoli-Torino, i tecnici delle due squadre hanno toccato diversi argomenti: ecco quanto riferito

A secco di successi da oltre 40 giorni, il Torino è riuscito a risollevare la china battendo l’Empoli al ‘Castellani’ grazie alla splendida rete messa a segno da Adams. Intervenuto ai microfoni di DAZN, un Vanoli molto soddisfatto non solo ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, ma anche analizzato più da vicino la prova del suo attaccante, sempre più a suo agio nello scacchiere tattico granata. Di seguito, Vanoli:

Su Sanabria e Adams: “Sono contento della prestazione dei ragazzi. Mi è dispiaciuto per Sanabria perché Vasquez ha fatto una grandissima parata e gli attaccanti soffrono quando non fanno gol. Adams sta capendo il calcio italiano e il fatto che deve studiare sia i portiere che i difensori. Gli dico spesso che è un calcio molto tattico”. Vanoli ha poi focalizzato la sua attenzione sulla prestazione complessiva fornita dal Torino: “Bisogna cercare la chiave per far credere ai calciatori in ciò che stai facendo nel momento in cui vai incontro a tanti risultati negativi. Siamo stati bravi a soffrire nei primi 15 minuti e poi a palleggiare molto: sapevo che la partita sarebbe potuta cambiare in corso d’opera. Adesso piedi per terra: dovremo essere bravi a ricaricare le batterie”.

Empoli-Torino, D’Aversa mastica amaro: “Avremmo meritato almeno un punto”

Comprensibilmente deluso per il risultato maturato, invece, Roberto D’Aversa. Pur mettendo in risalta gli spunti offerti dalla sua squadra, il tecnico dell’Empoli si è detto rammaricato per non aver portato a casa neanche un punto dal confronto del ‘Castellani’. Ecco quanto riferito da D’Aversa ai microfoni di Sky Sport:

“C’è rammarico per la prova dei ragazzi che avrebbero meritato almeno un punto, ma bisogna complimentarsi con gli avversari che hanno approfittato di una nostra distrazione. Il calcio è fatto di episodi visto che potevamo passare noi in vantaggio grazie a Cacace. Avere una squadra molto giovane porta dei vantaggi nel lavoro quotidiano ma ti dà svantaggi in termini di esperienza. Mi dispiace solo perché il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio”. D’Aversa ha poi chiosato: “Adesso speriamo di recuperare i calciatori infortunati: c’è stato un grande Empoli nel secondo tempo, ma il calcio è legato ad episodi”.