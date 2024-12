Milan, rivelazione su Fonseca: “Pensato volesse farsi esonerare”

Caos totale nel club rossonero dopo il match di Champions League. Chiamati in ballo anche Ibrahimovic e Cardinale

Il Milan tornerà in campo domenica sera per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A contro il Genoa. Dopo lo sfogo nel post partita contro la Stella Rossa di mercoledì scorso, c’è grande attesa per le parole di oggi di Paulo Fonseca.

La conferenza stampa del tecnico portoghese è prevista a Milanello alle ore 14:15 e di sicuro non mancheranno le domande sul rapporto con la squadra, dopo le accuse rivolte ai calciatori al termine della sfida di Champions League. Pur non avendo fatto esplicitamente i nomi, appare evidente che Fonseca ce l’avesse in particolar modo con capitan Calabria e con Theo Hernandez (che rischia di partire dalla panchina contro i rossoblu, ndr), ma probabilmente anche con Loftus-Cheek e Tomori. Insomma, in questo momento il Milan sembra una polveriera e ci si chiede se la società interverrà in qualche modo, soprattutto in caso di ulteriore risultato negativo contro la squadra dell’ex Vieira dopo il ko contro l’Atalanta dello scorso week end che ha complicato la corsa al quarto posto.

Bucchioni: “Società Milan assente, non si sa cosa stia facendo Ibrahimovic”

Molti tifosi che inizialmente osteggiavano Fonseca hanno iniziato a schierarsi dalla parte dell’allenatore lusitano, lasciato troppo solo dalla dirigenza rossonera. Sul tema è intervenuto anche Enzo Bucchioni, che non ha risparmiato critiche severe.

“Il Milan è una società molto assente e non si sa cosa stia facendo Ibramihovic – ha detto il noto giornalista sportivo ai microfoni di ‘radio crc’ – Ci aspettavamo tutti che dopo quello sfogo Fonseca sarebbe stato cacciato oppure che avrebbero messo i calciatori spalle al muro per fargli prendere le loro responsabilità. E invece non è successo niente: il tecnico continua a lamentarsi del fatto che la squadra non lo segue e la dirigenza non fa nulla. Il Milan è diventato imbarazzante. Ho addirittura pensato che Fonseca si volesse far esonerare con quelle dichiarazioni in tv. E poi si pensava che Cardinale volesse cedere il club, invece vuole rimanere fortemente al Milan. I rossoneri, nonostante abbiano deluso nelle prestazioni, possono arrivare tra le prime otto in Champions League e qualificarsi direttamente agli ottavi”.