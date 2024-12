La Juventus accelera: nuovo difensore e doppia firma in arrivo

Sì ai bianconeri a un passo: accordo fino a giugno 2029, con eventuale opzione per un ulteriore anno

La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato di gennaio. Prioritario l’acquisto di almeno un centrale, considerata le uscite di scena per infortunio di Bremer e Cabal. In pole c’è Antonio Silva del Benfica, con il suo agente Jorge Mendes al lavoro per trovare la formula che faccia contente tutte le parti in causa.

Mendes ha in scuderia pure Conceicao, il rinforzo estivo che sta rendendo di più. Prima del big match di Champions League contro il Manchester City, Cristiano Giuntoli ha assicurato che il portoghese rimarrà a Torino. Tradotto, che verrà acquistato a titolo definitivo, dopo i 7 milioni e passa spesi per il prestito oneroso.

Sono già in atto colloqui in tal senso col Porto, proprietario del cartellino del figlio d’arte. Ma questi giorni, queste settimane saranno anche quelle dei rinnovi contrattuali. Come scritto da Calciomercato.it, la Juve è vicinissima a blindare Federico Gatti, mercoledì sera un muro invalicabile per Haaland.

Stando alle nostre fonti, mancano solamente gli ultimi dettagli per la firma del centrale fino a giugno 2029, con eventuale opzione per un ulteriore anno. Il tutto con annesso ritocco in alto dell’ingaggio attuale, che è di circa 1,5 milioni di euro più bonus.

Juventus, Savona dopo Gatti: non rinnoverà Danilo

Il tema rinnovi è stato affrontato nel profondo a Juve Zone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Oltre a quello di Gatti, è atteso pure il prolungamento di Nicolò Savona, sempre più protagonista e titolare nella squadra di Thiago Motta.

Il terzino ha prolungato fino al 2029 lo scorso agosto, ma nel frattempo è diventato un titolare della Juventus. Per questo motivo il suo entourage potrebbe strappare un adeguamento al rialzo dell’ingaggio che è di ‘appena’ 350mila euro l’anno.

Chiudendo coi rinnovi, a meno di clamorose sorprese non ci sarà quello di Danilo, in scadenza a giugno. Il brasiliano è destinato all’addio a zero, con il suo futuro che potrebbe essere ancora in Serie A dato il forte interesse del Napoli di Conte.