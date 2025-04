Caos calendario anche per Inter-Barcellona: lettera formale per modificare l’orario

Sono settimane di spostamenti e di impegni fittissimi per i nerazzurri come per i blaugrana: arriva la mossa ufficiale con la lega

La morte di Papa Francesco ha generato ovviamente sgomento e tristezza anche in tutto il mondo del calcio, che però sta vivendo ore comunque di polemiche per la questione calendario. Il rinvio delle quattro partite che si sarebbero dovute giocare ieri, ma soprattutto il recupero fissato durante la giornata dalla Lega Serie A per questo mercoledì alle 18.30 ha fatto arrabbiare più di qualcuno. Soprattutto per le tempistiche, oltre che per le modalità. Ad esempio la Fiorentina, che ha saputo della nuova data mentre stava per decollare da Cagliari con destinazione Firenze. Da lì il dietrofront e la ricerca di una sistemazione che consentisse alla squadra di allenarsi.

E poi ovviamente la Lazio, che ha scritto una lettera alla Lega Serie A di protesta perché la società biancoceleste non è stata interpellata e invece mercoledì avrebbe voluto rendere omaggio a Papa Francesco in Vaticano. E nel frattempo la squadra è rientrata a Roma. Da via Rosellini, invece, la risposta sul nuovo spostamento chiesto da Lotito è stata negativa per cui ad ora il programma resta invariato. In attesa pure di capire cosa succederà sabato, quando la squadra di Baroni sarà di nuovo in campo all’Olimpico col Parma. Insieme ovviamente ad altre quattro formazioni.

Tra ordine pubblico e le esequie del Papa che dovrebbero svolgersi proprio quel giorno, la certezza che sia tutto regolare e confermato ancora non è arrivata. In campo andrà anche l’Inter con la Roma, tre giorni dopo il derby (con le polemiche già esplose per il poco tempo) e a quattro invece dall’andata col Barcellona. Che intanto sta vivendo una situazione analoga con LaLiga.

Il Barcellona scrive alla Liga per spostare il match prima del ritorno con l’Inter

In un momento di calendario e di stagione congestionato e ovviamente super decisivo, anche il Barcellona si gioca tutto in poche settimane. Lo scudetto, la Champions e pure la finale di Coppa del Re questo sabato contro il Real Madrid mentre oggi scenderà in campo col Mallorca. Mercoledì 30, invece, l’andata della semifinale di Champions con l’Inter in casa. Il programma per i blaugrana prevede poi la sfida in casa del Valladolid il 3 maggio, tre giorni prima del ritorno a San Siro.

Peer questo, come rivela il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe inviato una lettera alla Liga chiedendo una modifica del programma della 34esima giornata, ovvero quella prima del secondo atto della semifinale con la squadra di Inzaghi. La proposta era quella di anticipare di qualche ora la partita, alle 14 oppure alle 16.15 o alle 18.30 rispetto alle 21 calendarizzate. Questo perché vorrebbe dire tornare molto tardi a casa sabato notte e ripartire martedì per l’Italia.

LaLiga, però, ha risposto picche perché il Barcellona era a conoscenza del calendario della 34esima giornata già dallo scorso 7 aprile quando è stato reso noto. E considerava già la possibilità che anche il Real Madrid si qualificasse alla semifinale di Champions: i blaugrana, però, non hanno avanzato a tempo debito la loro richiesta per l’eventualità che si verificasse la situazione che si è poi effettivamente verificata.