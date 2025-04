Morte Papa Francesco, chiesto il rinvio: salta il recupero del match di Serie A

Il decesso del Pontefice ha portato a posticipare le partite previste per oggi, ma ora spunta un problema per mercoledì 23 aprile

La morte di Papa Francesco ha fermato la Serie A e tutto il calcio italiano. Disposto, infatti, il rinvio delle quattro gare previste quest’oggi, con la Lega che ne ha disposto il recupero per mercoledì 23 aprile con inizio alle 18.30.

Si dovrebbero giocare in questa data le quattro sfide che mancano a completare il quadro della 33a giornata del massimo campionato: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Condizionale è d’obbligo visto che sarebbe stata presentata richiesta ufficiale per il rinvio di una sfida. In particolare, stando quanto riferito dall”Ansa’, la Lazio avrebbe inviato una lettera alla Lega – e per conoscenza al Coni e al Figc – per chiedere di trovare una soluzione alternativa e condivisa.

Il club biancoceleste protesta per la modalità della decisione unilaterale, presa senza consultare il club e quando i calciatori erano già di ritorno dalla Liguria, ma anche per la volontà di rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Così nella missiva viene sottolineato il disappunto della Lazio per una scelta che è stata “comunicata senza preventiva consultazione” con la società capitolina e che “non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club”.

Lazio, chiesto il rinvio della partita con il Genoa

Nella lettera che la Lazio avrebbe inviato alla Lega per spostare la gara con il Genoa si legge anche che la formazione biancoceleste “squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime” di partecipare all’omaggio al Pontecife previsto mercoledì.

Per questo il club parla di “inopportuna sovrapposizione” che impedirebbe al club di partecipare “a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale”. Resta da vedere se la richiesta della Lazio sarà accolta dalla Lega e se verrà deciso il nuovo rinvio della partita. Senza impegni di coppe per i due club qualsiasi data potrebbe essere buona per recuperare il match non disputato quest’oggi.