Inter-agenti Luis Henrique, incontro a Parigi positivo: cosa manca | CM.IT

Il club nerazzurro accelera per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi i servigi del jolly brasiliano in forza al Marsiglia

L’Inter avanza per Luis Henrique. Come raccolto da Calciomercato.it, a Parigi c’è stato un summit tra il club nerazzurro e gli agenti dell’esterno brasiliano.

L’incontro tra le parti è stato estremamente positivo, possiamo sbilanciarci parlando di bozza di accordo tra l’Inter e il calciatore del Marsiglia che, nei piani di Marotta e Ausilio, dovrebbe far parte della rosa che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Ora però l’Inter deve trovare una quadra con i transalpini, che partono da una richiesta di 30/35 milioni con percentuale sulla futura rivendita. L’Inter, invece, non vorrebbe andare oltre i 25 milioni, facendo leva sul sì del calciatore e sul fatto di essersi mossa con anticipo rispetto alla concorrenza che comprende club tedeschi, Bayern Monaco e non solo, oltre che squadre di Premier.

L’Inter accelera per Luis Henrique: Marotta e Ausilio al lavoro per trovare l’accordo col Marsiglia

Gli ottimi rapporti tra le due società possono senz’altro consentire alle due dirigenze di giungere a un punto d’incontro per Luis Henrique, che darebbe un’alternativa in più a Simone Inzaghi sull’out destro del centrocampo nerazzurro come vice Dumfries.

Il brasiliano classe 2001 può essere però prezioso anche da seconda punta e andare a rimpolpare un reparto destinato a subire una profonda rivoluzione dietro la coppia dei titolarissimi formata da Thuram e capitan Lautaro Martinez. L’Inter nelle ultime settimane ha accelerato nella corsa all’ex giocatore del Botafogo e conta di arrivare presto alla fumata bianca per metterlo a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per Club negli Stati Uniti a a inizio estate. Filtra fiducia in Viale della Liberazione per la buona riuscita dell’affare e nel chiudere l’operazione nella finestra di mercato straordinaria di inizio giugno.

L’Inter inoltre per abbassare le cifra cash del cartellino di Luis Henrique potrebbe valutare di inserire delle contropartite e in questo scenario un profilo che piace alla dirigenza del Marsiglia è Kristjan Asllani.