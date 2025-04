Juventus, Vlahovic in Premier: l’addio finanzia il colpo dal Borussia

La Juventus si prepara a salutare Dusan Vlahovic, per il quale si fanno sempre più insistenti le voci di uno sbarco in Premier League. In tal senso, la sua cessione serve a finanziare il colpo che arriva dal Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I bianconeri si avviano verso la fine di questa stagione che sarà cruciale per il futuro e per la sostenibilità del suo progetto. Occorre, infatti, per Igor Tudor ed i suoi, centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Con il passaggio da Thiago Motta al croato le cose sono andate decisamente meglio, ma la strada è in salita dal momento che la concorrenza è di alto profilo. Con Inter, Napoli ed Atalanta che sono praticamente certe di chiudere tra le prime quattro, resta un solo posto ed a contenderselo ci sono, per l’appunto, la Juventus, il Bologna, la Lazio e la Roma.

Tra le grandi delusioni di questa stagione non si può non annoverare Dusan Vlahovic. Il serbo, ad inizio anno, sembrava essere il fulcro dei bianconeri, ha deluso in questa annata, segnando poco e performando in maniera deludente. In tal senso, l’arrivo di Kolo Muani è stato un segnale della delusione della Juve nei suoi confronti. In estate potrebbe salutare e la Premier League rappresenta una opzione a dir poco concreta. Il suo addio, potrebbe finanziare seriamente il colpo direttamente dal Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La Juventus guarda in casa Borussia Dortmund: grande colpo in entrata

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato, l’Aston Villa si è aggiunto in maniera importante alla corsa per Dusan Vlahovic. Si tratta di un club dalle risorse economiche importanti e con un progetto ambizioso. Per questo potrebbero seriamente soddisfare le richieste di circa 50 milioni di euro della Juventus. Che potrebbe pescare in casa Borussia Dortmund per un colpo di grande profilo. Andiamo a vedere per quale motivo.

Secondo quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, la Juventus si è messa in corsa nella lista delle pretendenti per uno dei grandi protagonisti di questa stagione a livello internazionale. Stiamo parlando di Serhou Guirassy, straordinario bomber del Borussia e capocannoniere dell’edizione della Champions League attualmente in corso con 13 gol. Il guineano ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro circa.

Si tratta di una cifra enorme, ma parte di essa potrebbe arrivare proprio dalla cessione di Vlahovic. Che finirebbe, dunque, in questo modo per finanziare l’arrivo del suo erede alla Juventus. In stagione per Guirassy sono arrivati 29 gol, a conferma delle sue enormi qualità sotto porta. A quanto pare i bianconeri ci pensano seriamente. Attenzione anche alle voci del Napoli su Guirassy.